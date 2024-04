VIDEO | Turismo, ministra Santanchè a Catania: “In Sicilia supereremo i dati dell’anno scorso”

In occasione degli Stati Generali sul cinema a Ortigia, la ministra fa il punto su luci e ombre del turismo siciliano e guarda con ottimismo ai prossimi mesi.

Il punto sul turismo e sulle potenzialità ancora inespresse della Sicilia nelle sue varie declinazioni, con un occhio particolare al vulcano Etna e alle sue enormi possibilità. Lo fa Daniela Santanchè, ministra del turismo del governo di Giorgia Meloni, in Sicilia in occasione degli Stati Generali sul cinema in programma Ortigia a partire dal pomeriggio.

Prima di raggiungere Siracusa per la manifestazione, la ministra si è fermata a Catania per inaugurare Wi-Fi by Italia.it’, dal Cruise Terminal del porto, tra gli aderenti all’iniziativa.

Santanchè in Sicilia, punto su turismo e porti

“I porti turistici sono luoghi d’approdo, ma anche di partenza: è da qui che, una volta sbarcati, si va alla scoperta dei territori italiani – ha detto la ministra Santanchè -. Dotare quelli pubblici di Wi-Fi è un passo imprescindibile e doveroso per poter proseguire il lavoro di sviluppo e potenziamento di infrastrutture nevralgiche per i flussi turistici e per l’adeguata valorizzazione del mare come risorsa del turismo”.

Alla presenza, tra gli altri, del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, del sindaco di Catania, Enrico Trantino e dei parlamentari nazionali di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese e Manlio Messina, Santanchè ha presentato il progetto governativo da 5 milioni di euro, finalizzato ad ampliare la rete di punti d’accesso wireless nei porti turistici a maggior rilevanza turistica e potenziare, così, il processo di digitalizzazione del flusso turistico.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Le potenzialità del territorio

Per poi soffermarsi sul turismo, sulla Sicilia e sulle potenzialità ancora inespresse di questo territorio. “I dati della scorsa stagione confermano la crescita di questo territorio per il turismo – ha evidenziato la ministra Santanchè -. Per questa stagione, siamo convinti che supereremo i dati dell’anno scorso la Sicilia ottime potenzialità per avere il turismo tutto l’anno se riusciamo a generalizzare e stabilizzare i lavoratori”.