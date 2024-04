Modica, un parco urbano al posto dell’ex mercato

L’amministrazione Monisteri pensa alla realizzazione dell’area verde attraverso i fondi del Pnrr. L’assessore Drago: “Vogliamo rendere la città più vivibile e inclusiva per tutti”

MODICA – Lo storico mercato ortofrutticolo, in pieno centro nel quartiere Viale Medaglie d’oro, non ci sarà più. Al suo posto sorgerà un parco urbano, che riqualificherà l’area grazie ad un progetto finanziato con i fondi del Pnrr.

Senza dubbio si tratta di un’importante scelta dell’amministrazione comunale di Modica, la quale consentirà di dare nuova vita a un’area importante della città. Infatti, nell’ultimo periodo il mercato, proprio per la sua collocazione, si era ridotto ad ospitare solamente quattro imprese, perdendo la forza contrattuale di un tempo.

Stando alle prime informazioni fornite dal sindaco, Maria Monisteri, e dall’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Drago, i lavori saranno consegnati già nella giornata odierna all’impresa appaltatrice. Infatti, è arrivata la prima parte del finanziamento e quindi si può partire con i lavori.

L’ex mercato ortofrutticolo verrà riqualificato con fondi Pnrr

La riqualificazione del mercato rientra nei fondi Pnrr di Rigenerazione urbana con un importo complessivo di 800 mila euro. Questo progetto, spiega Maria Monisteri, “si inserisce nel progetto complessivo di riqualificazione della città”. Infatti, grazie a questi fondi sono in fase di riqualificazione diversi siti modicani: Piazza Mediterraneo a Marina, il Palazzo Denaro-Papa a Modica Alta, l’Albergo dei poveri, il Palazzo Campailla e il Palazzo degli Studi.

Rendere la città sempre più umana e accogliente

Il progetto di riqualificazione rappresenta, senza dubbio, un passo fondamentale per la rinascita della città, l’obiettivo infatti portato avanti dall’amministrazione è quello di rendere la città sempre più umana e accogliente, questo spiega l’assessore ai lavori pubblici, Antonio Drago, “riflette la nostra visione politica orientata verso il benessere dei cittadini e il recupero delle aree storiche”.

Sorgerà un nuovo polmone verde

Al posto del mercato sorgerà un nuovo polmone verde, uno spazio per favorire la socializzazione e la condivisione. Una nuova agorà, che permetterà ai cittadini di riappropriarsi degli spazi urbani con degli spazi a misura d’uomo. L’amministrazione vuole rendere “la città più vivibile e inclusiva per tutti” aggiunge ancora Antonio Drago.

Certamente, la città di Modica, grazie ai fondi Pnrr ha imboccato la strada della rigenerazione e della rinascita di aree esistenti. “Credo – aggiunge Antonio Drago – che questo nuovo spazio verde ha tutti i requisiti per diventare luogo privilegiato per i giovani”.

Dopo 75 anni, quest’area da agorà economica con il mercato ortofrutticolo, rinascerà a vita nuova per diventare uno spazio di aggregazione sociale. Certamente i concessionari presenti nel mercato, avvisate per tempo, non hanno avuto difficoltà a lasciare la sede storica e dirigersi verso altri lidi: due si sono accordati con il vicino mercato ortofrutticolo di Ragusa e due si sono organizzate in proprio con dei magazzini privati.

Un parco urbano, con spazi destinati al gioco, allo sport all’aperto e a servizi

La nuova area verde, che nascerà in pieno centro, secondo la progettista Federica Cavallo si trasformerà in un parco urbano, con spazi destinati al gioco, allo sport all’aperto e a servizi. I lavori sono stati affidati alla AegiSpadaro Srl di Rosolini e dureranno poco meno di un anno e mezzo. In questo modo l’area sarà una nuova immagine di presentazione della città visto che sorge in uno degli ingressi. L’opera sarà realizzata nel rispetto di una transizione green e migliorerà di molto la qualità della vita nel quartiere. Il concept progettuale ricalca l’orografia della cava circostante, il percorso fluisce tra alberi inquadrati che ricordano gli orti della Fiumara e i colori del vecchio mercato.

L’addio al mercato ortofrutticolo di Modica non ha avuto difficoltà, perché l’idea di avere un nuova area verde, piuttosto che un’area degradata, ha riscosso molto successo. L’idea di cambiare la destinazione d’uso dell’area risale alla precedente amministrazione Abbate, che ora grazie al lavoro della giunta Monisteri si appresta a diventare un cantiere e nel breve tempo sarà punto di riferimento per quanti abitano nel quartiere e non solo.