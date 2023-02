Lega Pro, il Messina chiude il mercato col botto: arriva un altro ex della Serie A

Colpo dell'ACR Messina che si assicura le prestazioni di un calciatore che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa alla salvezza.

Rivoluzione doveva essere e rivoluzione è stata. Un mercato di riparazione coi fiocchi quello messo in campo dall’Acr Messina del presidente Sciotto con ben 9 rinforzi. Un cambio di rotta firmato dal nuovo direttore sportivo Pasquale Logiudice, che nel suo primo mese di lavoro ha già cambiato il volto della squadra adesso a disposizione del tecnico Ezio Raciti, che dovrà riuscire nell’impresa di raggiungere la salvezza diretta dopo il disastroso girone d’andata.

ACR Messina, Antonino Ragusa il colpo last minute

Un ultimo giorno da colpi di spessore. Tra tutti, il ritorno a casa del messinese di nascita Antonino Ragusa. Il classe 1990, promosso in Serie A con il Lecce nel passato torneo, rappresenta la punta di diamante del mercato di riparazione giallorosso.

Un colpo di spessore voluto direttamente dal presidente Sciotto e che può vantare all’attivo 56 gare in massima serie con quattro reti realizzate e quasi 250 gettoni di presenza in serie B, arricchite da 40 gol e 27 assist. Non scendeva in terza serie dall’ultima esperienza con la Salernitana.

ACR Messina, gli altri acquisti del mercato

Con lui in riva allo Stretto in quest’ultimo giorno di mercato anche Pasqualino Ortisi. Nativo di Siracusa, il classe 2002 arriva dal Casarano allenato dal messinese Costantino. Nonostante la giovane età, Ortisi ha già vestito le casacche di Lecce, Catanzaro e Fidelis Andria. si assicura un altro rinforzo tra gli under. Nelle stesse ore torna a casa un altro messinese di nascita, l’under Giuseppe Salvo. 53 apparizioni in serie D con le maglie di Sancataldese e Sestri Levante per il terzino destro che permetterà ai titolari di tirare il fiato

Nelle scorse settimane il Messina aveva già messo a segno colpi di tutto rispetto per la categoria potenziando ogni settore del campo: dalla porta con l’esperto Fumagalli passando per la difesa con l’ex Catania Ferrara, il possente portoghese Balde e il terzino sinistro Celesia. In uscita da segnalare invece le uniche cessioni tra gli over di capitan Camilleri e di Fazzi,

Con loro anche l’ex Serie A Oliver Kragl e l’attaccante in uscita proprio dalla Virtus Francavilla Leonardo Perez, tutti già decisivi nelle ultime quattro uscite di campionato nelle quali i peloritano hanno inanellato tre vittorie consecutive e fermato sul pari la capolista da record Catanzaro con una prestazione gagliarda di fronte a un ritrovato pubblico del Franco scoglio.

ACR Messina, come cambierà l’assetto tattico

Una serenità ritrovata per la squadra che grazie agli innesti di mercato potrà adesso contare anche su moduli differenti da poter mettere in campo dopo l’asettico 3-5-2 visto nel corso di un girone d’andata che ha relegato il Messina all’ultimo posto in graduatoria. Da non scartare adesso il 3-4-3 e il 4-3-3 su cui ha già mostrato di sapersi trovare Raciti.

La salvezza del Messina attraverso le punizioni di Kragl?

Dopo le esperienze di Sassuolo, Verona e Brescia, Ragusa rappresenta un crack vero per la categoria così come il tedesco Kragl, svincolatosi dal Ried, squadra della Serie A austriaca. Resosi protagonista sui campi di Germania, Austria e Italia per le sue punizioni da urlo, Kragl ha già timbrato il cartellino nella vittoriosa trasferta di Viterbo e dimostrato di saper dare sostanza al centrocampo giallorosso fin qui privo di un vero leader e di un calciatore in grado di cambiare marcia anche alla fase offensiva della squadra.

Nella sua lunga carriera in Italia, Perez è stato un autentico trascinatore e leader offensivo con le maglie di Ascoli e Pisa, prima dell’esperienza nel Girone C di Lega Pro. Fumagalli il migliore in campo degli ultimi match nei quali ha ridato serenità a un pacchetto arretrato fino a quel momento con la porta più battuta dell’intero girone. Una rivoluzione che dà speranza per un girone di ritorno cominciato sotto la buona stella.