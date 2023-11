Caldo shock a Rio: percepiti oltre 58°

Continua il caldo bollente in Brasile: a Rio de Janeiro, infatti, sarebbero stati percepiti quasi 60° con la gente riversatasi nelle spiagge

Continua l’ondata di caldo asfissiante in Brasile, dopo il picco del 12 novembre, con 37,2 gradi e un’umidità del 15% a Brasilia, le principali città continuano a registrare temperature che oscillano tra i 39 e i 42 gradi, con una punta di 42,5 a Rio de Janeiro. A causa della forte umidità, incredibilmente, la temperatura percepita è ancora più alta, con addirittura punte di 58,5 gradi nella capitale carioca. Centinaia di migliaia di persone si sono riversate sulle spiagge alla ricerca di un po’ di fresco.

Cosa dicono i meteorologi: il caldo in Brasile causato da “El Niño”

Secondo il parere dei meterologi, il “novembre atipico” a Brasilia e in diversi Stati brasiliani, con temperature più elevate e minori precipitazioni, è “causato da El Niño, dal riscaldamento globale e dal cambiamento climatico”. L’Istituto nazionale di meteorologia (Inmet) ha intanto prolungato fino a venerdì l'”allarme rosso” nel Distretto Federale e in altri 15 Stati. L’elenco comprende gli Stati di San Paolo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, i più popolosi del Paese. Nella morsa del caldo record, anche le città di Belo Horizonte, Teresina e Campo Grande. Si tratta in molti casi di temperature di 5 o più gradi superiori alla norma, e il perdurare dell’ondata di caldo, per 5 o più giorni, potrebbe rappresentare un serio pericolo per la salute.