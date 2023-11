Meteo, ancora sole in Sicilia: le previsioni

Le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di domani, 15 novembre 2023: ecco che tempo farà sull'isola

Continua il bel tempo in Sicilia. Anche per la giornata di domani, 15 novembre 2023, non si prevedono piogge sull’isola.

La Protezione civile regionale non ha comunicato alcuno stato di allerta: scongiurato, quindi, ogni possibile rischio.

Le temperature provincia per provincia in Sicilia

Le province siciliane più calde risultano essere, secondo quanto dicono gli esperti, Catania, e Siracusa con massime rispettivamente di 27 °C e 28 °C.

Le più fredde si confermano Caltanissetta ed Enna con minime di 10 °C.

Ecco le temperature minime e massime in ciascuna città attesi per domani: