Call my agent Italia, tutto sulla nuova serie tv che debutta su Sky

Cosa succede dietro i percorsi professionali e i successi di ogni attore o regista? Da venerdì 20 gennaio 2023, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, arriva “Call my agent: Italia” che sarà in grado di dare una risposta alla domanda.

La serie, prodotta da Sky Studios e Palomar, è il remake del cult francese “Dix pour cent”, disponibile su Netflix con il titolo “Chiami il mio agente!” e molto amata in tutto il mondo tanto da arrivare alla quarta stagione.

“Call my agent: Italia”, composta da sei episodi, è diretta da Luca Ribuoli e scritta da Lisa Nur Sultan e Federico Baccomo, solo per il quarto e quinto episodio.

Call my agent Italia, la trama

Al centro della serie c’è il racconto della CMA (Claudio Maiorana Agency), un’agenzia di management immaginaria tra le più potenti e rinomate con sede a Roma che si occupa delle carriere degli artisti che rappresentano, garantendogli sia di gestire al meglio le loro carriere sia di promuovere ogni progetto che li vede protagonisti. In tutto questo, chi lavora nell’agenzia deve rapportarsi con gli altri e riuscire a conquistarsi la stima dell’artista e dei colleghi nell’agenzia.

Claudio Maiorana, interpretato da Federico Fazioli, ha deciso di dare le “grandi dimissioni”, di partire per Bali e non tornare più perché, come spiega lui, “In un mondo dove esiste Bali, me voi dì perché devo morì a Prati?”

Vittorio Baronciani (Michele Di Mauro), Lea Martelli (Sara Drago), Elvira Bo (Marzia Ubaldi) e Gabriele Di Lillo (Maurizio Lastrico) hanno la totale gestione dell’agenzia non senza liti, fraintendimenti e gare a chi si conquista l’attore o il regista del momento. Nell’intento di soddisfare le esigenze dei loro assistiti, perdono di vista la loro vita privata. Si divertono tantissimo, però. Oltre a Fazioli, Di Mauro, Drago, Ubaldi e Lastrico, nel cast ci sono anche Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto, Paola Gioia Kaze Formisano, Filippo De Carli ed Emanuela Fanelli.

Non esiste agenzia di management senza attori e artisti. È per questo motivo che, accanto al cast di attori, vi sono guest star che nei sei episodi interpretano loro stessi.

Call my Agent Italia, nel cast anche Paola Cortellesi

C’è Paola Cortellesi, attrice “secchiona”, che rischia di non interpretare la regina Tànaquil accanto a Brad Pitt in “Tuskia” a causa dell’età, Paolo Sorrentino che ha una grande idea per il sequel della serie del Papa, Pierfrancesco Favino e la moglie Anna Ferzetti, quest’ultima disperata perché il marito non riesce più ad uscire dall’ultimo personaggio. E ancora Matilda De Angelis che si ritrova vittima di un’improvvisa tempesta mediatica che travolge anche l’agenzia, Stefano Accorsi che, accettando troppi lavori insieme, manda in tilt il suo agente e Corrado Guzzanti che, seppur evita ogni lavoro, viene incastrato in un progetto spaziale. Non mancano camei di tantissimi altri dello showbusiness.

Gli elementi per convincere ci sono tutti, come confermano i primi due episodi disponibili dal 20 gennaio. In una Roma caotica, la CMA è il luogo in cui il caos delle carriere di attori e registi deve essere risolto, anche a scapito delle proprie esigenze. Il risultato è una serie piena di ritmo, che sa intrattenere e incuriosire mentre strappa più di un sorriso.

Calla my Agent Italia, la seconda stagione si farà

Il remake italiano del cult francese arriva dopo quello franco – canadese, turco, indiano, polacco, inglese e sudcoreano. E non è l’ultimo perché si attendono l’adattamento cinese, spagnolo, tedesco, indonesiano, medio – orientale, filippino e malesiano della serie. Insomma, per successo mondiale la serie ricorda “Perfetti sconosciuti”, il film di Paolo Genovese citato anche nella serie.

Mentre c’è già la conferma che la seconda stagione si farà, l’appuntamento con “Call my agent: Italia” è ogni venerdì a partire dal 20 gennaio 2023 su Sky e in streaming solo su Now.

Sandy Sciuto