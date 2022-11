Caltagirone si veste a festa per il Natale, dai presepi artistici ai sapori tradizionali

La città della ceramica e dei presepi vive l’atmosfera di Natale. Carruggi e piazze addobbati da bancarelle di artigiani e di enogastronomia per riscoprire il gusto della tradizione.

A Caltagirone comincia sabato 26 novembre 2022 e prosegue fino a mercoledì 11 gennaio 2023 l’atmosfera magica del Natale, arricchita di mercatini, presepi, ceramica, sapori, musica, arte, eventi e solidarietà.

I luoghi da visitare in città raddoppiano: sarà coinvolta, oltre al centro storico, anche la zona nuova di Caltagirone. La magia delle feste sarà incrementata dal profumo di piatti tipici della tradizione natalizia che pervaderanno la città.

Gli eventi calatini a base di sapori

Il ricco programma del Natale di Caltagirone, “Lumina 2022”, è stato presentato, nell’ufficio del primo cittadino, dal sindaco Fabio Roccuzzo, dal presidente della Stazione sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, Giuseppe Li Volti, dall’assessore alla Cultura, Claudio Lo Monaco, dall’assessore allo Sviluppo delle risorse territoriali, Piergiorgio Cappello e dal consulente per il Turismo, Aldo Lo Bianco.

Caltagirone, nominata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità, per il suo patrimonio artistico di grande valore è una della città del Val di Noto più visitate della Sicilia e conosciuta anche per la produzione di presepi durante il periodo natalizio.

“Valorizziamo la tradizione presepistica ed enogastronomica della nostra città, oltre l’arte e la cultura, in grado di creare promozione turistica di qualità”, dichiara il sindaco Fabio Roccuzzo. Un evento che permetterà ai piatti tipici della tradizione natalizia di fondersi con le architetture barocche della città.

“La sezione di Granicoltura di Caltagirone collabora col Comune in questo binomio di cultura e di tradizione con l’obiettivo di rivalutare – spiega Giuseppe Li Volti, presidente della Stazione sperimentale di Granicoltura per la Sicilia – i nostri prodotti tipici locali, utilizzando il grano antico e il grano nostro di produzione della sezione di Granicoltura e accompagnando, allo stesso tempo, il momento gastronomico con il momento culturale e di spettacolo attraverso una serie di eventi”.

“Lumina 2022”, protagonisti gusto e prodotti locali

Il ricco programma di eventi, “Lumina 2022”, punta a promuovere il turismo della città, anche con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni. “La concertazione costante fra Amministrazione, associazioni e operatori – ha affermato Piergiorgio Cappello, assessore allo Sviluppo delle risorse territoriali – concorre a recuperare e accrescere il senso di comunità”. “Lumina 2022 è tradizione, caratteristiche enogastronomiche, festa e ricorrenza di eventi”, dice Claudio Lo Monaco, assessore alla Cultura.

I protagonisti di Lumina 2022 sono il gusto e i prodotti enogastronomici locali: “I carruggi del Gusto”. “I carruggi del Gusto – afferma la Dottoressa Romano Roberta, consulente agroalimentare – è un evento enogastronomico dedicato alle produzioni e agli ambasciatori del gusto del Val di Noto”.

“La protagonista dei piatti sarà la cuccìa in tutte le sue forme”, prosegue Francesco Patti, Chef & Owner del Ristorante Coria: “Cous cous, bulgur e grano spezzato”. Nella città di Caltagirone si può, dunque, respirare la magica atmosfera natalizia passeggiando lungo percorsi enogastronomici con esposizione, vendita e degustazione a cura di Confcommercio alla ricerca della tradizione.

“L’arte di saper addomesticare la natura permette – spiega Nicolò Parrinelli, responsabile con delega al Turismo – di trasformare i prodotti primari in vere e proprie opere d’arte, grazie all’abilità dei cuochi, con l’esaltazione del gusto, dei colori e dei sapori”. Un trionfo di profumi che renderà ancora più speciale il Natale di Caltagirone. “Per gli amanti delle atmosfere delle feste, infatti – ha dichiarato Aldo Lo Bianco, consulente per il Turismo – sta per cominciare il Natale di gusto, di musica e di tradizione dei presepi”.

Atmosfera natalizia e gusti tradizionali a ritmo di musica

Nel centro storico di Caltagirone, da venerdì 2 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023, sarà possibile curiosare nei Mercatini di Natale, con stand di artigiani, commercianti, produttori enogastronomici e hobbisti. Ottima occasione per chi è a caccia di regali originali da mettere sotto l’albero.

Da giovedì 8 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023, ancora nel centro storico, sarà possibile ammirare i famosi presepi artistici della città con la “Card dei presepi”. Cinque saranno invece gli appuntamenti con il Presepe vivente: 18, 25, 26 dicembre 2022, 1 e 6 gennaio 2023. Le giornate di domenica 11, lunedì 12 e martedì 13 dicembre 2022, nell’ex Pescheria e al Molino Crisafulli, saranno dedicate alla “gustosità” di Lumina 2022: “I carruggi del Gusto”.

E ancora, per gli appassionati dei prodotti tipici, l’evento “Le Meraviglie delle tradizioni” per soddisfare i capricci del palato: mercoledì 7 dicembre 2022 sarà dedicato alla “Notte delle muffulette”, domenica 11 dicembre 2022 alla “Cuccìa” nel borgo di Santo Pietro, giovedì 22 dicembre 2022 ai “cuddureddi”, dolci tipici del Natale. II fine settimana del periodo natalizio saranno decorati dai percorsi enogastronomici. Il Natale di Caltagirone sarà anche animato da mostre, concerti e solidarietà: lunedì 12 dicembre 2022 è prevista “Una serata per Telethon” e venerdì 16 dicembre 2022 “Il Jazz a Natale”, una delle due tappe siciliane della star Francesco Cafiso.

La ceramica: alfiere della cultura e del turismo

Il Comune di Caltagirone si augura che la versione natalizia della città attiri migliaia di visitatori pronti a cimentarsi in un itinerario di sapori che addolciscono la storia della sua ceramica. “Ci auguriamo – conclude il sindaco Fabio Roccuzzo – che la ceramica, elemento identitario della nostra città, diventi l’alfiere di una proposta culturale e turistica”.