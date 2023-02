Caltanissetta, dal 3 febbraio via all’iniziativa “Prendi un libro, lascia un libro”

Non solo cibo per il corpo ma anche quello per la mente. Da domani, venerdì 3 febbraio al Mercato Campagna Amica di Caltanissetta in via Giarratana 80/82 ci sarà l’angolo “Prendi un libro, lascia un libro” dove chiunque potrà scambiare un testo. L’iniziativa che sarà inaugurata alle 9.30 è realizzata in collaborazione con la Cooperativa Sociale Etnos, un connubio già rodato che dimostra quanto sia importante la rete cittadina tra varie forze sociali.

All’evento parteciperanno anche gli studenti dei corsi Linguistico e Coreutico del Liceo Classico Ruggero Settimo di Caltanissetta, accompagnati da Loredana Scintilla, referente del progetto lettura dell’Istituto. Un contributo determinante è quello dalla libreria Ubik di Caltanissetta, che ha donato libri a loro volta regalati dai lettori.