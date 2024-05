Caltanissetta, quartiere Balate: inaugurazione del parco urbano

L’area verde domani sarà intitolata a Rosario Assunto, uno studioso dedito alla valorizzazione del paesaggio naturale. Lo spazio pubblico consta di 9 ettari e si presta a molteplici attività per i cittadini

CALTANISSETTA – Si inaugurerà domani 2 maggio 2024, alle ore 16.30, il parco urbano Rosario Assunto. Su proposta della Giunta comunale e giusta richiesta dell’associazione “Rosario Assunto” l’area verde, fino a poche settimane fa conosciuta e identificata come “parco Balate” come il quartiere al quale appartiene, è stata intitolata al filosofo “Rosario Assunto”.

Un parco dedicato al filosofo Rosario Assunto

La scelta di dedicare questo parco Urbano allo studioso nisseno, poi trasferito fuori dalla Sicilia per motivi di lavoro, proprio a 30 anni dalla sua scomparsa, è dettata dal messaggio intrinseco del pensiero veicolato. Il professore Assunto, punto di riferimento non solo in Italia ma anche a livello internazionale per la sua “filosofia del giardino”, contestava la società contemporanea che vedeva “il paesaggio della memoria e della fantasia ridotto a puro e semplice spazio della geometria”. Per lui la sostituzione di giardini, piazze, edifici storici con rotatorie, aiuole, edifici “funzionali” ed anonimi, causava la scomparsa della “ciascunità” dei luoghi: “una via, una piazza, è quella che è, e non un’altra, perché qualificata dall’aspetto degli edifici che la fiancheggiano o la delimitano, oltre che dal percorso o dalla configurazione geometrica”.

L’area verde, di quasi 9 ettari, è di proprietà del Comune di Caltanissetta. È un parco sempre aperto e accessibile alla popolazione, ha al suo interno un’area per il Parcours con tabelle con specifiche per svolgere attività fisica con degli attrezzi istallati nel luogo, ma lascia ampio spazio anche a esercizio libero. Si può percorrere con andamento lento per una gradevole passeggiata, a ritmo sostenuto con una corsa, o sulle due ruote di una bicicletta da trekking. Un luogo da vivere in solitudine, accolti dalla “bolla” del silenzio con i suoni della natura, ma anche accompagnati da amici e conoscenti, dove poter consumare un picnic o da vivere insieme al proprio animale domestico. Lo spazio in campagna “di tutti e per tutti” di cui abbiamo ancora bisogno soprattutto dopo la crisi d’aria post pandemia.

Nell’area dotata anche di un pozzo per l’irrigazione, di recente oggetto con attività di pianificazione partecipata di piantumazione di nuove essenze e tra breve anche di un agrumeto, è stato installato un sistema di videosorveglianza a tutela degli spazi con l’intento di disincentivare eventuali atti vandalici o reati quali, ad esempio, l’abbandono di rifiuti.

Il parco, oltre alla parte valliva accessibile da via delle Calcare e quindi da via Capitano Vittorio Achille Di Martino, si estende anche a monte con una zona paesaggistica accessibile sempre da via delle Calcare e, quindi, dalla via La Pira. Sono stati, inoltre, già localizzati 12 lotti delle dimensioni di 48,00 mq., che con successivo bando verranno assegnati ai cittadini per la realizzazione di orti urbani.

All’inaugurazione parteciperanno la Giunta comunale, il dirigente Direzione III Urbanistica-Mobilità del Comune Giuseppe Dell’Utri, il presidente dell’associazione Rosario Assunto, Salvatore Farina. Sono state, inoltre, invitate a partecipare le autorità cittadine, le associazioni ambientaliste, le consulte comunali interessate e i possibili fruitori del Parco urbano per attività formative, sociali e culturali.

“Ricreare un contatto con la natura è fondamentale – ha dichiarato l’amministrazione comunale in merito all’utilizzo del parco -; a Caltanissetta abbiamo la fortuna di avere a nostra disposizione un’area verde con una vasta biodiversità nella quale poterci immergere dimenticando di essere in pieno centro urbano. Proprio come ribadiva Rosario Assunto bisogna vivere il Parco come spazio privilegiato di dialogo tra l’uomo e la Natura, perché per contemplare il paesaggio bisogna viverlo”.