Caltanissetta, risorse per l’assistenza ai diversamente abili

Beneficio economico “una tantum” per il sostegno al ruolo di cura e di supporto destinato ai cosiddetti caregiver. Le domande potranno essere presentate entro il prossimo 28 gennaio

CALTANISSETTA – Fondi in arrivo per chi si occupa della cura e dell’assistenza di persone diversamente abili. Il Comune di Caltanissetta – facente parte del Distretto socio-sanitario numero 8 insieme a Delia, Resettano, Riesi, Santa Caterina Villarmosa e Sommatino – ha pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio economico “una tantum” per il sostegno al ruolo di cura e di assistenza, Bonus caregiver familiare-Fondo anno 2021.

Le risorse riguardano i caregiver di familiari di soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’art. 3 del Dm 26/09/2016 e soggetti affetti da disabilità grave di cui all’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 e/o con invalidità al 100% e indennità di accompagnamento riconosciuta. Per “caregiver familiare”, ai sensi della Legge 205 del 27/12/2017, si intende “la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto (di cui alla L. 76/2016), di un familiare o di un affine entro il secondo grado. Sono altresì Caregiver i soggetti di cui ovvero all’art. 33 c. 3 della L. 104/1992.

L’istanza entro il 28 gennaio

L’istanza potrà essere presentata entro il 28 gennaio nel Comune di residenza del disabile a cui si fa riferimento. Le domande sono scaricabili sia per i disabili gravi sia per i disabili gravissimi nell’avviso pubblicato sull’home page del sito del Comune. In entrambi i casi l’istanza compilata dovrà essere presentata “brevi manu” o attraverso raccomandata A/R al Comune di residenza del disabile assistito. L’istanza, pena l’esclusione, per il “disabile grave” dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: copia del documento di riconoscimento del caregiver familiare; verbale della Commissione attestante la disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992, dalla quale emerga la non autosufficienza del soggetto o verbale di invalidità con accompagnamento. La documentazione da allegare dovrà essere quella da cui si evince la patologia; copia del codice iban intestato al caregiver familiare con il nominativo della banca.

Per i Caregiver familiari dei “disabili gravissimi”

Per i Caregiver familiari dei “disabili gravissimi”, invece, l’istanza, pena l’esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: copia del documento di riconoscimento del caregiver familiare; copia del Patto di cura; copia del codice Iban intestato al caregiver familiare con il nominativo della banca. Non verranno accolte istanze pervenute oltre il termine stabilito.

Il beneficio economico erogato a ciascun caregiver ammesso sarà commisurato all’ammontare complessivo delle risorse che la Regione ha trasferito al Distretto numero 8 pari a 21.880,67 euro per i caregiver familiari dei disabili gravi e di 11.781,90 euro per i caregiver familiari dei disabili gravissimi e al numero complessivo delle istanze ammesse per il periodo di cura e assistenza effettivamente prestato dal caregiver nell’anno di riferimento (2021).

Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza non sarà possibile ammettere le richieste di più caregiver per lo stesso soggetto affetto da disabilità. In tali casi la Commissione di valutazione delle istanze, che sarà nominata dopo la scadenza dell’avviso, attiverà la procedura di “soccorso istruttorio” chiedendo agli interessati di indicare un solo caregiver.