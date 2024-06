Caltanissetta, la Dia sequestra i beni del boss per oltre 600mila euro

L'uomo, attualmente detenuto, è inserito nell’organigramma criminale di Cosa nostra, assumendo la direzione della “famiglia nissena”.

Beni per 600mila euro sono stati sequestrati dalla Dia di Caltanissetta a un boss di mafia. Questi è condannato in via definitiva per associazione mafiosa e sotto processo per estorsione.

Il sequestro di beni a Caltanissetta

Il provvedimento colpisce il patrimonio dell’uomo, attualmente detenuto, inserito nell’organigramma criminale di Cosa nostra, assumendo la direzione della “famiglia nissena”.

La Dia ha sequestrato l’intero capitale sociale e i rispettivi beni strumentali di tre società a responsabilità limitata operanti nel settore del commercio di carni e alimenti in genere. In particolare, due fabbricati, due terreni, sei autoveicoli e vari rapporti bancari intestati a lui o al suo nucleo familiare, per un valore stimato in complessivi 600.000 euro circa.