Caltanissetta, vertice istituzionale per la prevenzione degli incendi

Il prefetto Chiara Armenia ha riunito nei giorni scorsi i rappresentanti dei Comuni e delle Forze dell’ordine per fare il punto in vista della prossima stagione estiva

CALTANISSETTA – Prevenire e contrastare gli incendi boschivi e di prossimità. Con questo intento si è svolta nei giorni scorsi una riunione operativa convocata dal prefetto Chiara Armenia in prospettiva della stagione estiva. Erano presenti i sindaci della provincia, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza Vigili del fuoco, Ispettorato ripartimentale delle foreste e Libero Consorzio comunale.

Si punta a replicare, se non migliorare, la campagna antincendio del 2022 che ha registrato risultati significativi grazie all’azione sinergica di tutti gli attori interessati. “In vista dell’imminente avvio della stagione estiva – ha spiegato il prefetto – che potrà essere caratterizzata da temperature molto elevate, il principale obiettivo è quello di avviare un percorso operativo analogo a quello attuato nei precedenti anni finalizzato a mettere in atto una massiccia azione di coordinamento tra tutte le risorse disponibili provenienti dai diversi centri di responsabilità e che risultano indispensabili per il conseguimento di risultati tempestivi ed efficaci a vantaggio del patrimonio ambientale”.

I sindaci della provincia hanno già programmato tutte le azioni per la riduzione del rischio tra cui le tradizionali operazioni di scerbatura dei cigli stradali, prestando particolare cura alle fasce perimetrali delle zone antropizzate. Al riguardo, oltre a rimarcare l’esigenza di realizzare una poderosa attività di controllo da parte del personale delle Polizie municipali sull’effettivo rispetto delle misure previste dalle predette ordinanze, con conseguente irrogazione delle corrispettive sanzioni nei confronti dei contravventori, il prefetto ha rinnovato l’invito agli amministratori locali a compiere una stringente azione di sensibilizzazione nei confronti dei residenti delle aree maggiormente esposte al rischio di propagazione incendi sulla pulizia delle aree circostanti e nei confronti di tutta la comunità a collaborare segnalando qualunque tipo di focolaio al numero unico per le emergenze (112).

Nel corso dell’incontro il prefetto Chiara Armenia ha altresì sollecitato l’aggiornamento dei Piani comunali di Protezione civile, con particolare riferimento agli incendi di interfaccia, raccomandando la tempestività e la prontezza nell’attivazione delle strutture locali di protezione civile nei giorni di maggiore allerta.

L’incontro è stato il primo step di ulteriori attività già programmate: a breve si terrà una nuova riunione operativa volta a disporre una stretta sui controlli del territorio attraverso l’elaborazione di un piano interforze dedicato da attuarsi anche con l’ausilio dei corpi di Polizia municipale presenti nei rispettivi ambiti comunali. È stato altresì programmato un incontro con tutti i soggetti interessati, esteso anche ai rappresentanti delle associazioni di allevatori e agricoltori, utile a stimolare una maggiore collaborazione in termini di prevenzione e a consentire di fare il punto sulle varie attività che a cura degli amministratori locali saranno state poste in essere negli ambiti territoriali di rispettiva competenza.