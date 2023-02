Incredibile incidente sulla Statale 115, camion “si impenna” e finisce contro ponte – VIDEO

Foto e video dell'assurdo sinistro, avvenuto a Vittoria (RG).

Camion contro la parte superiore di un ponte lungo la ex Statale 115: è la dinamica del rocambolesco incidente registrato questa mattina a Vittoria, in provincia di Ragusa.

Una vicenda che ha generato preoccupazione, ma anche un po’ di ilarità tra persone che hanno testimoniato il bizzarro sinistro.

Incidente sulla Statale 115, camion contro ponte

La dinamica dell’incredibile incidente è ancora da definire. L’autocarro sarebbe finito, verosimilmente per il peso eccessivo del carico, contro la parte superiore del ponte sulla ex Statale 115 Sud Occidentale Sicula e all’incrocio con la Strada Provinciale 2. Sembra che il camion protagonista dell’incidente si trovasse a bordo di un altro mezzo pesante e che il conducente non abbia considerato le misure del ponte prima di attraversarlo.

Pare che il ponte, situato a Vittoria, sia in condizioni precarie da almeno 10 anni.

Foto video di Franco assenza