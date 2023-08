Camion perde il carico sulla Messina-Catania, colpite due auto

Alcuni pesanti oggetti metallici persi dal carico del camion sono sono finiti per strada e hanno sfondato ill parabrezza di una Fiat Doblò

Tragedia sfiorata sull’autostrada A18 Messina-Catania, dopo lo svincolo di Roccalumera. Per cause ancora da accertare un camion ha perso il carico che stava trasportando colpendo alcune auto in transito sullo stesso tratto.

I danni

Alcuni pesanti oggetti metallici persi dal carico del camion sono sono finiti per strada e hanno sfondato ill parabrezza di una Fiat Doblò. Il conducente ha riportato lievi ferite ad un braccio. Alcuni frammenti hanno colpito anche un’utilitaria ma in questo caso con danni minori.

L’intervento della polizia stradale

Il conducente del mezzo pesante non ha interrotto la sua marcia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale.