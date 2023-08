Scontro tra scooter e camion in viale Regina Margherita, un ferito e traffico in tilt a Palermo

Ennesimo incidente nel capoluogo regionale: un centauro finisce in ospedale.

Ennesimo incidente stradale a Palermo: nelle scorse ore, infatti, in viale Regina Margherita – zona salita di Valdesi, in direzione del capoluogo regionale – si sono scontrati due mesi.

Il bilancio è di un ferito.

Incidente in viale Regina Margherita a Palermo, traffico in tilt

Rimane ancora da verificare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, uno scooter si sarebbe scontrato – per cause da confermare – contro un camion. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito il centauro – ferito in seguito all’impatto – all’ospedale Villa Sofia per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, dalle prime informazioni sembra che le sue condizioni non siano gravi.

Presenti anche gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale per i rilievi e la gestione del traffico veicolare, naturalmente rallentato dall’incidente.

