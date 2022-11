Camion urta contro galleria sulla A29: chiuso tratto Palermo-Mazara del Vallo

Il mezzo pesante non si è fermato, proseguendo il suo itinerario. Sono in corso, da parte di Vigili del Fuoco e Anas, le verifiche tecniche per stabilire eventuali danni

L’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Palermo, tra gli svincoli di Terrasini e Cinisi. Un mezzo pesante fuori sagoma ha impattato contro la sommità della galleria “Abate” ubicata al km 21,600 della carreggiata in direzione del capoluogo regionale. Il mezzo pesante non si è fermato, proseguendo il suo itinerario. Sono in corso, da parte di Vigili del Fuoco e Anas, le verifiche tecniche per stabilire eventuali danni. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.