Cammarata, cuoco nigeriano si lacera tendine della mano: trasportato a Caltanissetta in elisoccorso

Un 21enne si è procurato una profonda ferita mentre era alle prese con il macchinario per la produzione della pasta

Incidente sul lavoro a Cammarata, in provincia di Agrigento. Un 21enne nigeriano, cuoco in un ristorante della città, si è procurato una profonda ferita lacero contusa al palmo della mano mentre era alle prese con il macchinario per la produzione della pasta all’interno della cucina.

Il trasferimernto all’ospedale “Sant’Elia”

Secondo le prime informazioni, il giovane cuoco avrebbe perso molto sangue con la lacerazione del tendine della mano. Sono scattati subito i soccorsi e, con l’intervento dell’elisoccorso il malcapitato è stato trasferito e successivamente ricoverato all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta dove i medici stanno monitorando la situazione.

Indagano i carabinieri

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cammarata per accertare l’esatta dinamica dell’incidente sul lavoro che ha coinvolto il cuoco nigeriano.