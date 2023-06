Campobello di Mazara, a Tre Fontane la mostra “Terremoti d’Italia”

C’è tempo sino a venerdì 9 giugno per visitarla

C’è tempo sino a venerdì 9 giugno per visitare la mostra “Terremoti d’Italia” che dal 12 maggio scorso ha già registrato 3000 visite all’interno del piazzale “ex anfiteatro” sito all’ingresso della frazione balneare di Tre Fontane, a Campobello di Mazara.

L’esposizione itinerante, realizzata dal dipartimento della Protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri, con il contributo della Protezione civile della Regione Siciliana e del Comune, ha un valore altamente formativo che punta a far comprendere cos’è il terremoto e cosa si può fare per ridurne le conseguenze, migliorando la resilienza e la capacità di risposta da parte di una comunità all’evento catastrofico. In particolare, grazie al simulatore della “stanza sismica”, sarà possibile vivere in loco l’esperienza delle scosse telluriche.

Organizzata con la collaborazione dell’associazione Lares Italia, la mostra rientra tra le attività della campagna di sensibilizzazione e informazione alla cittadinanza “2023 anno della prevenzione sismica in Sicilia” indetta dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

Il sindaco Giuseppe Castiglione, pertanto, invita nuovamente i cittadini del territorio della provincia di Trapani a visitare gratuitamente la mostra, recandosi direttamente in loco, oppure prenotando la visita,