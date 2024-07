Cucciolo chiuso in un sacchetto e abbandonato in aperta campagna: ennesimo atto di crudeltà a Floridia

Il cagnolino è un meticcio di circa due mesi con chiari segni di deperimento.

Cucciolo di cane chiuso in un sacchetto e abbandonato in aperta campagna a Floridia, nel Siracusano. A salvarlo i carabinieri della sezione Radiomobile.

Il ritrovamento del cane chiuso in un sacchetto a Floridia

Ad accorgersi di quel fagotto, alla periferia della cittadina, è stato un cittadino che ha chiamato i militari, immediatamente intervenuti. All’interno del sacchetto i carabinieri hanno trovato un cucciolo di cane femmina di circa 2 mesi. Il meticcio presenta chiari segni di deperimento dovuti a prolungata malnutrizione.

Il cucciolo ha trovato accoglienza in casa di un floridiano che se ne prenderà cura. Indagini sono in corso per risalire all’autore del reato.

“L’ennesimo atto di crudeltà stavolta, fortunatamente, ha avuto un lieto epilogo grazie a una segnalazione che ha permesso ai militari di arrivare in tempo e salvare il cucciolo da quella che sarebbe stata una morte certa”, spiegano gli investigatori dell’Arma.