Canicattini, apre sportello antiviolenza di genere

Sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune e l’Associazione “Work in progress-Pink house” di Floridia. Il sindaco Amenta: “Interveniamo ulteriormente attraverso il supporto di specialisti”

CANICATTINI – Apre a Canicattini Bagni uno sportello Antiviolenza di genere e di Prevenzione. Si tratta di uno degli obiettivi dell’Amministrazione comunale fortemente voluto dal sindaco, Paolo Amenta, e dall’assessore alle Politiche sociali, Marilena Miceli. Per realizzare detto obiettivo è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra il Comune ibleo e l’Associazione “Work in Progress – Centro Antiviolenza Pink House” di Floridia, iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni.

Il Protocollo, del tutto gratuito per il Comune di Canicattini Bagni, è stato sottoscritto dal sindaco, Paolo Amenta, e dalla presidente dell’Associazione, Cristina Sanzaro, alla presenza dell’Assessore, Marilena Miceli, e della coordinatrice dello Sportello canicattinese, Pinella Miano.

Uno Sportello a sostegno delle donne vittime di violenza

Al centro del Protocollo e del lavoro dello Sportello, vi saranno la tutela e il sostegno delle donne che subiscono violenza, l’analisi e il monitoraggio del fenomeno, insieme al coordinamento delle azioni e la cooperazione fra soggetti pubblici e privati operanti nello specifico settore, ed ancora la formazione degli operatori e la specializzazione nel trattamento delle specifiche fattispecie di reato. Di analoga importanza sarà anche il rapporto con le Forze dell’Ordine, attraverso le loro articolazioni territoriali, per quanto riguarda l’acquisizione di notizie di reato relative ad episodi di violenza alle donne e a che la raccolta delle denunce avvenga in condizioni di rispetto della riservatezza ed in ambienti consoni a tale scopo.

“Un drammatico fenomeno, quello della violenza di genere e sulle donne, che purtroppo fa registrare crescite preoccupanti – dichiara il sindaco Paolo Amenta – interessando fasce d’età sempre più giovanili, come ci consegnano le cronache di quest’ultimo anno. Non essendo la violenza mai un fatto privato, abbiamo ritenuto intervenire ulteriormente attraverso il supporto e il contributo di specialisti che si interfacciano con i nostri Servizi Sociali e con quanti, Forze dell’Ordine, Enti, Istituzioni, Scuole e Associazioni, operano nel territorio e il cui contributo è sempre importante, al fine di riuscire a fermare questa spirale di violenza ed educare le nuove generazioni”.

“Insieme a questi importanti interventi – aggiungono Cristina Sanzaro e Pinella Miano – ci occuperemo, con il sostegno e il supporto dei Servizi Sociali del Comune, di attuare percorsi educativi e informativi a vantaggio delle vittime in ordine agli strumenti e alle modalità di tutela, con azioni sul territorio volti a favorire il superamento dei fattori favorevoli la violenza e ad agevolare l’emersione di tali forme di devianza”.

“Vista anche la lunga esperienza maturata dall’Associazione e dai suoi specialisti – spiega l’Assessore Miceli – verranno altresì sperimentati percorsi terapeutici sugli aggressori mirati al cambiamento dei comportamenti maschili violenti, iniziative tese a facilitare la raccolta delle denunce, l’assistenza e il sostegno delle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio, con la definizione di regole condivise nel percorso processuale penale e percorsi di supporto psicologico e terapeutico di gestione del disagio relazionale dei soggetti sottoposti a maltrattamenti”.