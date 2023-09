Canicattini diventa una palestra a cielo aperto

Domenica 17 settembre il comune sarà l’unico della provincia a ospitare l’evento nazionale “Sport City Day”. Pronte nuove attrezzature da istallare negli impianti delle aree periferiche

CANICATTINI BAGNI – Canicattini Bagni ospiterà questa domenica “Sport City Day 2023”, l’appuntamento di “sportivizzazione e socializzazione” del territorio promosso dalla Fondazione Sport City, di cui è partner l’Anci, l’Associazione dei Comuni Italiani. Canicattini Bagni sarà una delle 140 città italiane coinvolte nel progetto, unico nel suo genere per l’intera provincia di Siracusa.

Dalle ore 18 le associazioni e i gruppi sportivi del territorio, insieme ai cittadini, saranno presenti in Piazza XX Settembre per vivere una giornata dedicata allo Sport, che si concluderà in serata con il Gran Galà dello Sport presentato da principe Giank (Giancarlo Cultrera) per il riconoscimento all’attività delle società che animano il territorio e ai loro atleti, alla presenza di testimonial d’eccezione quali il velocista della Nazionale italiana Matteo Melluzzo, campione europeo under 23 nella staffetta 4×100 e il neo campione del mondo di rotellismo Vincenzo Maiorca.

Dell’evento si è parlato nei giorni scorsi nel corso di una conferenza stampa al Comune di Canicattini Bagni, con il sindaco Paolo Amenta, l’assessore comunale allo Sport, Salvatore Di Mauro e il responsabile territoriale della Fondazione Sport City, Gianni Melluzzo, con la presenza della dirigente dell’Ufficio Sport del Comune, Paola Cappè, e i rappresentanti delle varie realtà associative e gruppi sportivi della città.

Piazza XX Settembre sarà una palestra a cielo aperto

“Il nostro Comune è pronto – ha detto il primo cittadino – con i suoi spazi all’aperto e gli impianti sportivi all’avanguardia. Siamo da sempre promotori dell’attività sportiva e fisica, per abbattere anche i costi sanitari che la non pratica comporterebbe, e per la funzione sociale e turistica che ne trae vantaggio. Piazza XX Settembre sarà una palestra a cielo aperto e il messaggio che si vuole lanciare è proprio quello di una cultura sportiva legata al movimento, alla socializzazione e al benessere fisico e mentale”.

“Tra gli 8mila Comuni in Italia solo in 140 hanno aderito al progetto, e tra questi Canicattini Bagni, con una promozione turistica non indifferente per la nostra città e il territorio ibleo – ha aggiunto il sindaco -. La presenza di testimonial quali Melluzzo e Maiorca, non potrà che essere da stimolo per tanti giovani che iniziano a fare sport, e possono vedere in questi campioni modelli educativi”.

La cittadina iblea installerà apposite attrezzature in tre aree periferiche della città, nei pressi degli impianti sportivi, negli spazi di Bosco di Sopra e nei pressi del Cimitero.

“Oltre all’evento, – ha aggiunto l’assessore allo Sport, Di Mauro – si terrà anche il Gran Galà dello Sport per fare in modo che tutte le associazioni e i loro atleti possano essere premiati per l’attività svolta”.

Dal Sud al Nord, dalle piccole cittadine a tutti i capoluoghi di regione, il 17 settembre sarà dunque una sorta di festa nazionale della cultura del movimento e del benessere e una grande opportunità di promozione turistica per la cittadina iblea.