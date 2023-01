Canicattini Bagni, novità per gli alloggi popolari

Ottenuto un finanziamento da 2,5 milioni di euro nell’ambito del Pnrr: verranno utilizzati per la riqualificazione di 36 strutture di competenza dell’Iacp. I lavori verranno affidati entro gennaio

CANICATTINI BAGNI (SR) – Stanziati ben 2,5 milioni di euro per la riqualificazione di 36 alloggi popolari a Canicattini Bagni. Lo ha reso noto il primo cittadino del Comune ibleo, Paolo Amenta.

Sono state fissate, infatti, le date delle gare per la manutenzione straordinaria delle parti comuni e degli interni ed efficientamento energetico di ben 36 alloggi del complesso degli edifici dell’Istituto Autonomo Case Popolari (Iacp) della città per un importo di circa 2,5 milioni di euro.

Il finanziamento è stato ottenuto grazie al fondo complementare del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) sul programma di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica del bando “Sicuro, verde e sociale” nell’ambito di Next Generation Eu che l’Assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità ha affidato all’Iacp di Siracusa.

La fattiva collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Iacp di Siracusa, con la sua presidente, Mariaelisa Mancarella, e il direttore generale, Marco Cannarella, aveva portato nel maggio scorso, come più volte sollecitato dall’Amministrazione comunale, all’inserimento dei progetti di risanamento, manutenzione straordinaria degli esterni, delle coperture, degli interni e per quanto riguarda l’efficientamento energetico di 12 alloggi degli immobili di via San Nicola 1° Traversa, di 16 alloggi di quelli di via San Nicola 2° Traversa, e di 8 alloggi delle palazzine di via Giovanni Falcone, per un totale di 36 alloggi, tra gli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per quanto riguarda il primo intervento di 8 alloggi in via Giovanni Falcone per un importo di 421.749,11 euro la data di scadenza della presentazione delle offerte per l’effettuazione dei lavori è fissata al 19 gennaio 2023.

Per i lavori nei 12 alloggi di via San Nicola 1° Traversa il cui importo è di 811.737,53 euro la scadenza della presentazione delle offerte è fissata al 23 gennaio 2023. Mentre per quanto riguarda i 16 alloggi di via San Nicola 2° Traversa di 1.031.731,43 euro la scadenza è fissata al 26 gennaio 2023.

Alla data di scadenza verranno, pertanto, aperte le buste per l’assegnazione delle gare che riqualificheranno il complesso edilizio dell’Istituto Autonomo Case Popolari a Canicattini Bagni.

“Entro il mese di gennaio sapremo così quali saranno le imprese e i tempi di realizzazione dei lavori nei 36 allo di Canicattini Bagni – ha dichiarato con soddisfazione il sindaco, Paolo Amenta -. Non posso che esprimere il mio plauso e ringraziamento a tutta la struttura dell’Iacp di Siracusa con la quale la collaborazione con la nostra Amministrazione è più che proficua, e che nella passata legislatura con il sindaco Marilena Miceli abbiamo più volte incontrato, presenti il presidente Mariaelisa Mancarella, il direttore generale Marco Cannarella e il funzionario Massimo Tuccitto che con i tecnici ha curato tutte le procedure, proprio per arrivare a questi interventi che non saranno certamente gli ultimi a Canicattini Bagni per quanto riguarda il complesso residenziale dell’Iacp e in generale per quanto concerne la problematica abitativa nella nostra città”.