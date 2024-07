Canicattini Bagni, via libera a Bilancio di previsione e catasto incendi

Disco verde da parte del Consiglio comunale di Canicattini Bagni ai punti in agenda. Sono stati eletti, con un voto unanime, anche i componenti del nuovo Collegio dei revisori dei conti

CANICATTINI BAGNI – Le variazioni al Bilancio di previsione 2024-2026, l’aggiornamento del Catasto incendi, la Pianta Organica delle Farmacie e la nomina del nuovo Collegio dei revisori dei conti, sono stati i punti all’ordine del giorno discussi nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Canicattini Bagni. Alla seduta hanno preso parte 9 Consiglieri, sette di maggioranza e due di minoranza, il Sindaco, Paolo Amenta, la Giunta, il Segretario generale, Alberto D’Arrigo, i dirigenti del Settore Finanziario, Daniela Laura Magliocco, e del Settore Vigilanza e Protezione Civile, Giuseppe Casella.

A inizio seduta, la presidente del Consiglio comunale, Loretta Barbagallo, ha reso nota una missiva del Dirigente dell’Ufficio Tecnico, Giuseppe Carpinteri, indirizzata all’Organo dei Revisori, con la quale si chiarisce, rispetto ad un passaggio fatto da quest’ultimi nella loro relazione in occasione dell’approvazione lo scorso 30 maggio del Rendiconto 2023 che evidenziava, a loro dire, la mancanza di “soluzioni organizzative” per la gestione del Pnrr, che tutti i sei Settori nella quale è strutturata l’attività amministrativa del Comune di Canicattini Bagni si occupano dei finanziamenti del Pnrr assegnati all’Ente, e che il Settore tecnico è altresì organizzato in tale senso con l’apporto di tecnici esperti, sia interni che esterni assunti per tale compito di progettazione e monitoraggio dei relativi progetti e finanziamenti, e che ad oggi non risultano criticità sulla gestione e rendicontazione degli interventi. Subito dopo si è passati alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

Le variazioni al Bilancio di previsione 2024-2026

Le variazioni al Bilancio di previsione 2024-2026, proposte dall’Amministrazione comunale, sono state illustrate dal vice sindaco e Assessore al Bilancio, Marilena Miceli. “Dette variazioni, – ha precisato Marilena Miceli – sono sostanzialmente relative ad interventi di sistemazione contabile legate a decreti di finanziamento pervenuti al Comune, per i quali si impone la modifica dei capitoli di entrate e uscita”.

Il punto in oggetto è stato messo ai voti dalla presidente del Consiglio comunale, Loretta Barbagallo, ed è stato approvato con i sette voti favorevoli dei Consiglieri di maggioranza e l’astensione dei due Consiglieri di minoranza. Chiuso questo punto all’ordine del giorno il Consiglio comunale ha approvato quello successivo relativo all’aggiornamento del catasto incendi boschivi per l’anno 2023, con i sette voti della maggioranza e i due contrari della minoranza. Questi ultimi hanno sollecitato una maggiore informazione ai cittadini per fare le eventuali segnalazioni del caso.

Il punto successivo ha riguardato l’approvazione all’unanimità della Pianta Organica delle Farmacie a Canicattini Bagni, con la riconferma delle due già esistenti. Ultimo punto all’ordine del giorno ha riguardato il sorteggio, tra i 296 professionisti che hanno fatto domanda a seguito del bando del Comune, per la nomina dei tre componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2024-2027, e le due terne di supplenti.

Ad essere eletti revisori effettivi, con voto unanime del civico consesso così come per i supplenti, sono: Sebastiano Manera di Galati Mamertino; Giovanni Filippo Maria Trovato di Barcellona Pozzo di Gotto; Vito Vicino di Gagliano Castelferrato. I supplenti sono, in ordine: Antonio Maria Fricano; Alfredo Batticani; Domenico Donato; Rodolfo Fiumara; Roberto Mellina e Luigi Tricoli.