Canone Rai, Salvini annuncia l’esclusione dalla bolletta della luce. Ma il Mef dice “no”

Matteo Salvini si scaglia ancora una volta contro il Canone rai, chiedendone l'abolizione. Il Mef frena: "Non sarà escluso da bolletta".

“Via il Canone Rai? Assolutamente sì”, parola del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, durante una diretta video realizzata su Tik Tok.

Il leader della Lega torna a parlare dell’esclusione del Canone Rai dalla bolletta elettrica attaccando, nel contempo, anche Fabio Fazio e i “telegiornali di Sinistra”.

Nulla di nuovo sotto il sole, poiché il segretario leghista non hai mostrato particolarmente simpatia nei confronti della trasmissione condotta da Fazio, così come per le altre produzioni di mamma Rai.

Canone Rai fuori dalla bolletta? Non per il Mef

Tuttavia, la posizione ostica di Salvini nei confronti dell’imposta pubblica sembra cozzare clamorosamente contro la linea adottata dal Ministero dell’Economia, retto dal collega di partito Giancarlo Giorgetti.

Nei giorni scorsi, infatti, il Mef aveva diffuso una nota nella quale chiariva che “le voci di un’esclusione del canone Rai dalla bolletta elettrica non risultano, alla luce del lungo lavoro istruttorio in corso, fondate”.

A meno di sorprese, quindi, il pagamento del canone televisivo rimarrà accorpato a quello dell’energia elettrica anche nel 2023.