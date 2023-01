Canone Rai, esenzione 2023: requisiti, quando e come fare per non pagarlo

C’è tempo fino al 31 gennaio per chiedere l’esenzione Per non pagare il canone Rai è essenziale inviare una dichiarazione sostitutiva per richiedere l’esenzione. Ecco come fare

Per non pagare il canone Rai, per tutto il 2023, è necessario inviare dichiarazione sostitutiva per l’esenzione entro il 31 gennaio. In questo articolo vi spieghiamo come fare, chi può richiedere l’esenzione.

Come essere esonerati dal canone Rai?

Tutti i cittadini che detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un’utenza domestica elettrica sono tenuti al pagamento del canone Rai. Ci sono però delle eccezioni e in questo caso è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate per chiedere l’esenzione dal pagamento.

Quando fare Esenzione canone Rai 2023

Per essere valida per tutto l’anno la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio 2023. Se presentata oltre tale data avrà valenza solo per il secondo semestre dell’anno.

Chi può disdire Canone Rai 2023

La detenzione di un apparecchio televisivo, dal 2016, viene presunta laddove esiste un’intestazione di una utenza elettrica e proprio per questo motivo l’esenzione del canone Rai non può più essere automatica e va richiesta.

I destinatari dell’esenzione, da presentare entro la fine di questo mese, sono:

Sono esonerati dal pagamento del canone Rai e possono quindi chiedere l’esenzione i contribuenti che – pur possedendo una televisione appartengono a una di queste categorie:

anziani over 75 titolari di reddito non superiore a 8.000 euro (non ci devono essere altri conviventi con un reddito proprio, ad esclusione di colf, badanti o collaboratori domestici. Nel caso in cui i 75 anni vengano compiuto entro il 31 gennaio, è possibile ottenere l’esenzione totale. Se si compiono gli anni nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 luglio, si ottiene il beneficio dal secondo semestre. Dopo aver presentato la richiesta di esonero la prima volta, gli over 75 non sono più tenuti a ripresentarla nel corso degli anni);

invalidi civili degenti in un casa di riposo;

militari delle Forze Armate Italiane: ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate;

militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato;

agenti diplomatici e consolari: solo per quei Paesi per cui è previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani;

rivenditori e negozi in cui vengono riparate TV.

Non paga il canone, inoltre, chi dichiara di non possedere alcuna televisione in casa. In questo caso è necessario inviare domanda all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo di dichiarazione di non detenzione di apparecchio televisivo e compilando il quadro A.

Canone Rai, come inviare la richiesta di esenzione

L’invio della richiesta di esenzione si può fare in diversi modi: