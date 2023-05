Caos Juve, tifoso insulta Di Maria: “Vattene”, l’argentino replica: “Io lotto fino alla fine, tu no”

Aria pesantissima nel club bianconero, volano gli stracci tra Di Maria ed un tifoso: ecco cos'è successo sui social

Nervi tesissimi in casa Juve. Come se non bastassero le innumerevoli difficoltà vissute dal club bianconero tra campo ed extra campo, nelle ultime ore si è registrato un battibecco social con protagonista Angel Di Maria. L’argentino ha risposto in modo piccato ad alcuni commenti volgari e maleducati che lo accusavano di scarso impegno.

Il diverbio è nato dopo che il Fideo aveva pubblicato una foto in compagnia della famiglia, con questo messaggio: “Grazie per essere sempre al mio fianco, per seguirmi in ogni destinazione, per avermi messo in banca quando nessuno lo faceva, per avermi dimostrato quell’amore di famiglia che è la cosa più bella e importante che c’è in questa vita. Vi amo con la mia vita”. Un messaggio d’amore per la moglie e per le due figlie

Il posto però, come detto, non ha generato solo reazioni positive ma anche insulti da parte di alcuni tifosi della Juve. “Via da Torino, tu, Paredes e tutti sti mercenari che non sanno cosa vuol dire avere la maglia della Juve addosso….fuori dai cog***ni!!!!”, questo il commento che ha fatto infurirare il fuoriclasse argentino, campione del mondo in carica

La replica di Di Maria e della moglie

L’ex Psg ha infatti risposto prontamente e con grande stile: “Chi non merita di vestire questa maglia sei tu. Perché la squadra e i giocatori stanno dando il 100% fino alla fine. Ciò che stai facendo è dimostrare che stai con la Juve solo quando le cose vanno bene e non quando vanno male. Ti mando un grande saluto. Io fino alla fine. Non come te“.

Ma le polemiche social hanno coinvolto anche la moglie Jorgelina che ha risposto a un altro tifoso, in modo più diretto. “Non ha fatto lui la squadra, non è l’allenatore, non è tra quelli che preferiscono stare indietro. Stai zitto. Sei stupido o ti pagano?”, questo il messaggio ben più pepato della consorte, che tira in ballo anche la dirigenza e la guida tecnica bianconera.