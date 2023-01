Capodanno 2023 ad Agrigento, Achille Lauro fa cantare piazza Marconi – FOTO e VIDEO

Grande festa ad Agrigento con Achille Lauro per la serata di Capodanno. Le note dell'artista hanno accompagnato la città verso il 2023.

Un autentico bagno di folla ieri sera in piazza Marconi ad Agrigento per la grande festa della notte di Capodanno, tornata in grande stile dopo due anni di stop per la pandemia.

La serata è stata promossa dal Comune di Agrigento in collaborazione con la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi con l’Assessorato regionale del Turismo, il Ministero del Turismo e l’Enit per la promozione della “Costa del Mito”, lanciata nell’aprile scorso alla BIT di Milano.

Agrigento “infuocata” con Achille Lauro

Ad aprire la serata Riccardo Gaz, Silvio Schembri e la musica di Lello Analfino e i Tinturia. Dopo il brindisi di mezzanotte la piazza agrigentina si è infuocata con la presenza di Achille Lauro che non ha deluso le aspettative regalando emozioni ai tanti fans che sono arrivati da ogni parte della Sicilia e non solo.

C’è stato anche chi è arrivato da Genova per lasciarsi alle spalle il vecchio anno e divertirsi sotto le note di Achille Lauro. A chiudere la serata dj set con Pablo Dj e la musica italiana.