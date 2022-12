Nella caserma dei carabinieri di San Cataldo inaugurata “Una stanza tutta per sé”

Il comandante provinciale Vincenzo Pascale ha ricordato l'impegno profuso giornalmente dalle donne e gli uomini dell'Arma nel contrasto a ogni forma di violenza

Questa mattina, presso la Tenenza Carabinieri di San Cataldo, alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta Col. Vincenzo PASCALE, di S.E. il Prefetto di Caltanissetta D.ssa Chiara Armenia, di S.E. il Presidente della Corte d’Appello, Dott.ssa Maria Grazia Vagliasindi, di S.E. il Procuratore Generale f.f., Dott. Antonino Patti, del Sindaco di San Cataldo Avv. Gioacchino Comparato, del Comandante Provinciale della GdF, del Vicario della Questura della PS, Gaspare Calafiore,, di una Rappresentate Soroptimist di Caltanissetta e di numerose socie del medesimo club, è stata inaugurata la stanza dedicata alle donne che accedono in caserma per denunciare violenze e/o soprusi.

La stanza è stata realizzata d’intesa con il club Soroptimist di Caltanissetta, nell’ambito di un progetto nazionale tra Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Soroptimist International d’Italia. Si tratta di un ambiente protetto e dedicato, che tende a un approccio meno traumatico con gli investigatori, nonché a trasmettere una sensazione di accoglienza alla persona per le sofferenze subite.

I carabinieri impegnati nel contrasto a ogni forma di violenza

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, Colonnello Vincenzo PASCALE, dopo aver ringraziato gli ospiti, ha ricordato l’impegno profuso giornalmente dalle donne e dagli uomini dell’Arma nel contrasto ad ogni forma di violenza e in particolare alla violenza di genere, definita “inaccettabile”, in quanto fondata sull’errata concezione di un rapporto impari tra uomo e donna, ha espresso un particolare ringraziamento al club nisseno, per l’impegno profuso nella realizzazione del progetto nella caserma di San Cataldo. La cerimonia si è conclusa con il taglio del nastro e la benedizione da parte di Don Giuseppe La Paglia, parroco della Chiesa di Sant’Alberto Magno.

“Una stanza tutta per Sé” si inquadra nel più ampio progetto della rete antiviolenza, che vede l’Arma in prima linea anche in questa Provincia, con personale specializzato e formato all’Istituto Superiore di Tecniche Investigative per il sostegno delle donne vittime di violenza, in sinergia con tutte le Istituzioni. In Provincia sono già presenti le stanze dedicate alle vittime di violenza presso le Stazioni CC di Caltanissetta, Gela, Niscemi e Mazzarino. La cerimonia è stata preceduta da un incontro con alcune scuole di San Cataldo, organizzata dal Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta in collaborazione con il Club Soroptimist e l’Amministrazione Comunale, sul tema “Uniti contro ogni forma di violenza” presso l’auditorium “G. Saporito”.

Il Prefetto, la Presidente della Corte d’Appello e il Procuratore Generale sono intervenuti sul tema al fine di sensibilizzare i presenti ed in particolare gli studenti ad acquisire maggiore consapevolezza sulla rilevanza del fenomeno che interessa gli adulti, ma anche e soprattutto i più giovani. In tale direzione è stato sottolineato come il coraggio, la libertà e la cultura siano i migliori antidoti per arginare con sempre maggiore efficacia atteggiamenti di violenza e di prevaricazione. Nello stesso segno, il Colonnello Vincenzo Pascale ha sottolineato l’impegno dell’Arma nella lotta al fenomeno e nello specifico ha evidenziato la creazione di appositi reparti e figure, quali la Sezione Atti Persecutori del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche e i referenti provinciali per la violenza di genere, che si inseriscono nella rete nazionale e locale antiviolenza come conferma della grande importanza che la tematica riveste e del reale impegno nel suo contrasto.