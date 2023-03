Carburanti, tonfo per quotazioni prodotti raffinati: ecco le medie dei prezzi

Movimenti al ribasso sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi

Tonfo per le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, movimenti al ribasso sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, calo delle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa del gasolio. Brent in caduta libera a 74 dollari, ai minimi da novembre 2021, sempre sulla scia dei timori per il sistema finanziario dopo il fallimento di Svb. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil e IP hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Le medie dei prezzi comunicati dai gestori

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,862 euro/litro (invariato, compagnie 1,864, pompe bianche 1,858), diesel a 1,816 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,820, pompe bianche 1,806). Benzina servito a 2,000 euro/litro (invariato, compagnie 2,041, pompe bianche 1,919), diesel a 1,956 euro/litro (-1, compagnie 2,000, pompe bianche 1,869). Gpl servito a 0,799 euro/litro (invariato, compagnie 0,805, pompe bianche 0,793), metano servito a 1,767 euro/kg (-4, compagnie 1,760, pompe bianche 1,772), Gnl 1,606 euro/kg (+2, compagnie 1,611 euro/kg, pompe bianche 1,602 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,937 euro/litro (servito 2,199), gasolio self service 1,896 euro/litro (servito 2,166), Gpl 0,895 euro/litro, metano 1,813 euro/kg, Gnl 1,597 euro/kg.