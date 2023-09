Stava rientrando in carcere con cocaina ed hashish dopo permesso premio: denunciato

Un detenuto stava facendo rientro in galera dopo un permesso premio portando con sè hashish e cocaina: scatta la denuncia

Un detenuto stava facendo ritorno in carcere a Palermo portando con sé quasi 300 grammi di hashish e cocaina dopo aver usufruito di un permesso premio.

Ciò è emerso dalle indagini condotte dagli agenti di Polizia penitenziaria, che hanno denunciato l’uomo e sequestrato la sostanza stupefacente durante i giorni scorsi.

L’uomo era apparso nervoso al controllo

Il comportamento sospetto e il nervosismo manifestato dall’uomo hanno sollevato dei dubbi tra gli agenti, che hanno quindi deciso di sottoporlo a una perquisizione.

Questa perquisizione ha poi portato al ritrovamento della droga. Resta da chiarire se il detenuto avesse acquistato la droga per un consumo personale o se avesse l’intenzione di venderla ad altri detenuti.

La segreteria regionale del sindacato Cnpp ha elogiato il personale in servizio nel vecchio carcere dell’Ucciardone, in quello Caltagirone e Catania, per il loro impegno nell’ultima settimana nel rinvenimento di sostanze stupefacenti e altri oggetti non consentiti.