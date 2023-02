Carcere di Opera: Alfredo Cospito è in piedi e sta bene

Alfredo Cospito sarebbe in buone condizioni di salute, sarebbe in piedi e respira bene.

A confermarlo è stato il consigliere regionale lombardo di +Europa/Radicali Michele Usuelli che ha visitato il carcere di Opera a Milano, dove Cospito sta scontando, tra mille polemiche, l’ergastolo in regime di 41bis.

“Abbiamo parlato in piedi per mezz’ora, a dividerci c’era solo una sbarra – le parole di Usuelli – Era vigile, reattivo e respirava bene: Cospito è stato in grado di sostenere un dialogo abbastanza complicato”.