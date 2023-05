Carcere di Terni: detenuto appicca incendio alla cella e muore intossicato

A essere parzialmente coinvolti dagli effetti dell'incendio sono stati anche altri detenuti.

Non c’è stato nulla da fare per il detenuto nordafricano che, rinchiuso presso il carcere di Terni, ha appiccato un incendio all’interno della propria cella, posta nella sezione G ‘accoglienza’ della casa circondariale del comune umbro. Il 35enne ha dato fuoco ad alcuni oggetti che, sprigionando fumo e calore hanno finito per farlo morire intossicato.

Il fumo si propaga

L’uomo era in attesa di essere giudicato per reati inerenti lo spaccio di droga. A essere parzialmente coinvolti dagli effetti dell’incendio sono stati anche altri detenuti.