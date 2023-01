Carenza farmaci, Cattani (Farmindustria): “No allarmismi, prodotti sono sostituibili”

Il presidente di Farmindustria spiega le cause dell'attuale carenza dei farmaci in Italia e come porvi rimedio.

Sta destando preoccupazione la carenza di numerosi farmaci in Italia, almeno 3.200 medicinali in meno secondo le recenti stime. A scarseggiare sono in particolare antinfiammatori, antipiretici, antipertensivi e numerosi prodotti per aerosol e contro la tosse.

Marco Cattani, presidente di Farmindustria, ha voluto fare il punto della situazione nel corso della trasmissione “24 Mattino” di Radio 24, ribadendo che non è necessario “fare allarmismi”.

Cattani: “I cittadini non si spaventino”

“Ci sono alcune carenze e difficoltà nella distribuzione ma nella gran parte dei casi i farmaci sono sostituibili con gli equivalenti o da alternative con medesima indicazione terapeutica.

Quindi, è importante che tutti i cittadini non si spaventino, non si allarmino e non facciano autoprescrizioni dei farmaci ma si riferiscano ai medici e ai farmacisti per l’alternativa al farmaco che manca”.

“Con Covid è aumentata richiesta farmaci”

“Con l’avvento del Covid la domanda di farmaci è salita in maniera sensibile e inoltre quest’anno abbiamo in Europa un impatto dell’influenza stagionale molto forte. Ecco che sono carenti: antibiotici, antinfiammatori, diuretici, antidepressivi, neurolettici.

“Ma c’è una origine storica e strutturale rispetto ad una domanda salita e ad una produzione e distribuzione che fatica. Il 75% dei principi attive dei farmaci in Europa è prodotto in India e in Cina, quest’ultima è stata in lockdown e ha rallentato la produzione. Si deve puntare alla rilocalizzazione della produzione in Europa dei principi attivi”.