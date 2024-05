Carini, oltre 500 grammi di droga per la vendita al dettaglio: arrestato un 37enne

L'uomo, colto in flagranza di reato, era intento a cedere la droga all'acquirente

Nell’ambito del contrasto alla droga, i carabinieri di Carini (Palermo) hanno arrestato un 37enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Carini, arrestato un uomo per detenzione e spaccio di droga

Come spiegato dalla nota diffusa dai carabinieri, ciò che ha insospettito maggiormente gli agenti è stato il comportamento del pusher. L’uomo, colto in flagranza di reato, era intento a cedere la droga all’acquirente. Notato lo scambio in atto, i militari hanno bloccato e fermato l’indagato e fatto scattare la perquisizione nella sua abitazione. All’interno, sono stati recuperati oltre 500 grammi tra cocaina, hashish e marijuana. Parte dello stupefacente è stato rinvenuto dai militari già suddiviso in dosi destinate alla vendita al dettaglio.

Inoltre, sono stati ritrovati anche materiali per il confezionamento e la pesatura, oltre che 700 euro in banconote di piccolo taglio, provento della illecita attività di spaccio. A quel punto, scattato l’arresto per l’uomo di 37 anni di Carini.