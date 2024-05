Università di Palermo, nuovo concorso da 30 posti: basta la licenza media, il bando

Basterà la licenza media per accedere alle posizioni aperte, part-time e a tempo indeterminato. Ecco come partecipare.

L’Università di Palermo ha indetto un concorso da 30 posti per la copertura di posizioni di categoria B, posizione economica B3, nell’Area Servizi Generali e Tecnici.

Cinque saranno destinati ai campi sperimentali dell’Università di Palermo situati ad Agrigento. Ecco tutte le informazioni indicate dal bando dell’Ateneo, che rientra nel nuovo piano di assunzioni recentemente annunciato, e come partecipare alla selezione pubblica di maggio 2024.

Università di Palermo, concorso 30 posti area Servizi

L’Università degli Studi di Palermo ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di 30 posti a tempo indeterminato e part-time 50% per personale di categoria B dell’Area Servizi Generali e Tecnici. Cinque di questi posti saranno riservati alle sedi di Agrigento, con profilo di addetto alle attività sperimentali di campo e la manipolazione di piante e suoli; 9 posti riservati ai Volontari di Forze Armate e 4 ai candidati che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito.

Nel bando, in merito alla mansione dei vincitori, si legge: “L’operatore dovrà svolgere attività di campo, sia manuali che con attrezzature agricole idonee alla gestione delle lavorazioni del suolo relative all’impianto di dispositivi sperimentali, nonché la gestione delle specie agrarie tipiche dell’area mediterranea. Inoltre, dovrà essere in grado di gestire processi di manipolazione delle biomasse vegetali in post raccolta per rilievi morfostrutturali, anche attraverso l’uso di piccole attrezzature scientifiche per i rilievi sulle piante e sul suolo”. Serviranno quindi:

Competenze sull’uso in sicurezza di macchine, attrezzature e utilizzate negli impianti sperimentali dei campi;

Conoscenze botaniche di specie vegetali arboree ed erbacee coltivate tipiche dell’area Mediterranea, tecniche di potatura a verde e a secco, messa a dimora di piante, innesti (pratica e conoscenza);

Conoscenze ed uso di strutture atte alla sperimentazione, impianti irrigui, operazioni in ambienti protetti (serre, tunnel riscaldati, ombrari), uso di attrezzature specifiche per la semina e la raccolta parcellare delle specie agrarie tipiche dell’area Mediterranea;

Supporto alla gestione dei processi di manipolazione delle biomasse vegetali in post raccolta con rilievi morfostrutturali.

Concorso all’Università di Palermo, 30 posti: la scadenza

Per inviare le candidature c’è tempo dalle ore 12 del 30 aprile alle ore 12 del 30 maggio 2024.

Il bando e i requisiti

Ecco i requisiti generali per partecipare al bando dell’Università di Palermo per il settore “Area Servizi Generali e Tecnici”:

Titolo di studio : diploma di istruzione secondaria di primo grado, più qualificazione professionale inerente alla posizione. La qualifica professionale può essere desunta o dal diploma di istruzione secondaria di secondo grado o dall’aver prestato servizio nel profilo messo a bando – in un’Università o un Ente Pubblico di Ricerca – per almeno 151 giorni negli ultimi 5 anni (anche non continuativi);

: diploma di istruzione secondaria di primo grado, più qualificazione professionale inerente alla posizione. La qualifica professionale può essere desunta o dal diploma di istruzione secondaria di secondo grado o dall’aver prestato servizio nel profilo messo a bando – in un’Università o un Ente Pubblico di Ricerca – per almeno 151 giorni negli ultimi 5 anni (anche non continuativi); Anzianità di servizio nel profilo messo al bando nel concorso dall’Università di Palermo di almeno 101 giornate, anche non continuative, in un’Università o un Ente Pubblico di ricerca;

età non inferiore ai 18 anni;

cittadinanza italiana, in uno Stato Ue o equiparate ai fini concorsuali;

Idoneità fisica all’impiego.

essere in regola con gli obblighi di leva (per i maschi nati fino al 1985);

godimento dei diritti civili e politici;

non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e, di conseguenza, la partecipazione ai concorsi pubblici.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Come partecipare

I candidati in possesso dei requisiti possono inviare domanda attraverso la piattaforma online https://pica.cineca.it/unipa/. Ciascun candidato dovrà accedere tramite SPID, allegare la domanda e i documenti richiesti in formato PDF e pagare il contributo di partecipazione (10 euro).

Alla domanda vanno allegati tutti i documenti richiesti e anche la ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione al concorso e un documento d’identità valido.

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it