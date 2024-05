Concorsi pubblici maggio 2024 in Sicilia: i bandi attivi, posti a disposizione e scadenze

Attivi più di 20 bandi in tutta l'Isola: ecco le figure ricercate e le informazioni per partecipare.

Concorsi pubblici maggio 2024: ecco tutte le selezioni aperte in Sicilia e in scadenza questo mese, con i posti a disposizioni e le informazioni utili per partecipare.

Si ricorda che l’articolo è in aggiornamento e che si fa riferimento esclusivamente alle selezioni pubbliche regionali con scadenza nel mese di maggio.

Concorsi pubblici maggio 2024, bandi attivi in Sicilia

Di seguito i concorsi attivi in Sicilia e con scadenza a maggio 2024, con le relative posizioni aperte e i posti disponibili:

Concorso Polizia Locale a Messina: 100 posti per aspiranti agenti di polizia municipale, uno dei bandi con più posti in Sicilia. Probabilmente ci sarà una preselettiva prima delle prove, maggiori informazioni sono disponibili nei due articoli in basso.

Concorso Polizia Locale, 100 posti a Messina: prove, cosa studiare e come prepararsi Guida al concorso per polizia municipale a Messina, info su prove e preparazione

Come partecipare al bando

ASP Siracusa: indetto concorso pubblico per la copertura di 70 posti di dirigente medico a tempo indeterminato.

Università di Palermo : sono attivi 7 bandi per un totale di 52 posti. In particolare, l’ateneo ricerca: professori di prima fascia e personale amministrativo di categoria C, D1 e anche di categoria B3. I bandi sono disponibili sul sito dell’Ateneo.

: sono attivi 7 bandi per un totale di 52 posti. In particolare, l’ateneo ricerca: professori di prima fascia e personale amministrativo di categoria C, D1 e anche di categoria B3. I bandi sono disponibili sul sito dell’Ateneo. Università di Catania : Sono attivi 2 bandi per un totale di 16 posti di ricercatore in varie discipline e categorie.

: Sono attivi 2 bandi per un totale di 16 posti di ricercatore in varie discipline e categorie. Concorso ASP Agrigento: attivi tre bandi per 8 posti di dirigente medico (neurologia), un posto per dirigente medico e veterinario e un posto per incarico quinquennale di direttore dell’unità complessa medicina e chirurgia d’accettazione/d’urgenza.

Concorso Polizia Municipale, 8 posti a San Vito Lo Capo.

Concorso per polizia municipale, 8 posti disponibili a San Vito Lo Capo: il bando Il bando di concorso

Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo: disponibili diversi posti da dirigente medico.

Concorso all’ospedale Villa Sofia – Cervello di Palermo: bandi, posti e come partecipare Il bando del concorso pubblico nella sanità in Sicilia e le informazioni su requisiti e domande

Comune di Francofonte : sono attivi due bandi per un totale di 5 posti. Uno prevede l’assunzione a tempo determinato per mesi dodici e part time (20 ore settimanali) di 3 educatori professionali; il secondo per l’assunzione a tempo determinato per mesi dodici e part time (20 ore settimanali), di 2 psicologi.

: sono attivi due bandi per un totale di 5 posti. Uno prevede l’assunzione a tempo determinato per mesi dodici e part time (20 ore settimanali) di 3 educatori professionali; il secondo per l’assunzione a tempo determinato per mesi dodici e part time (20 ore settimanali), di 2 psicologi. Comune di Lipari : tra i concorsi pubblici attivi in Sicilia con scadenza a maggio 2024 c’è la selezione – per titoli e colloquio – per l’assunzione a tempo determinato e full-time (36 ore settimanali) di 2 Assistenti Sociali.

: tra i concorsi pubblici attivi in Sicilia con scadenza a maggio 2024 c’è la selezione – per titoli e colloquio – per l’assunzione a tempo determinato e full-time (36 ore settimanali) di 2 Assistenti Sociali. Università di Enna Kore : attive procedure di selezione per la chiamata di professori di ruolo e ricercatori a tempo determinato.

: attive procedure di selezione per la chiamata di professori di ruolo e ricercatori a tempo determinato. Concorso all’ospedale Cannizzaro di Catania: l’Azienda Ospedaliera per l’emergenza ha avviato le selezioni per un direttore di struttura complessa di patologia clinica e un direttore di struttura complessa di pneumologia – disciplina malattie dell’apparato respiratorio.

Policlinico di Messina: Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura di un posto vacante o per eventuali posti che si renderanno vacanti di dirigente amministrativo, a tempo pieno e indeterminato.

Concorsi Sicilia maggio 2024, le scadenze dei bandi

Concorso Polizia Locale a Messina : 18 maggio;

: 18 maggio; Concorso ASP Siracusa : 12 maggio;

: 12 maggio; Università di Palermo : scadenze dal 2 maggio (professori) al 29/30 maggio (personale d’ateneo);

: scadenze dal 2 maggio (professori) al 29/30 maggio (personale d’ateneo); Università di Catania: bando di concorso per ricercatori da Sicilia (e non solo) in scadenza il 9 maggio;

Concorso Asp Agrigento : i tre bandi attivi hanno scadenza il 5 maggio 2024.

: i tre bandi attivi hanno scadenza il 5 maggio 2024. Concorso San Vito Lo Capo : 2 maggio;

: 2 maggio; Concorso Villa Sofia-Cervello : 26 maggio;

: 26 maggio; Comune di Francofonte : entrambi i bandi hanno la scadenza segnata il 13 maggio;

: entrambi i bandi hanno la scadenza segnata il 13 maggio; Comune di Lipari : 2 maggio;

: 2 maggio; Università di Enna Kore : 19 maggio;

: 19 maggio; Concorso all’ospedale Cannizzaro di Catania : 30 maggio;

: 30 maggio; Policlinico di Messina: 19 maggio.

Requisiti e bandi

Per scoprire i requisiti e i bandi dei concorsi pubblici in scadenza a maggio 2024 in Sicilia, si può fare riferimento:

Ai siti ufficiali e/o anche alle pagine social degli Enti che propongono il Concorso;

e/o anche alle pagine social degli Enti che propongono il Concorso; Ai bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero dell’Interno;

e sul sito del Ministero dell’Interno; Per i concorsi pubblici, anche il portale inPA riporta spesso il bando.

Anche su QdS.it, pubblichiamo regolarmente nella sezione “Lavoro” i bandi dei concorsi pubblici attivi in Sicilia e in tutta Italia e diverse offerte di lavoro.

Come partecipare e rimanere aggiornati

Per partecipare ai concorsi in Sicilia o nel resto d’Italia, fare sempre riferimento alle modalità di partecipazione riportate nei bandi. Rimanere aggiornati sui concorsi attivi è molto semplice: basta leggere regolarmente il sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o visitare la sezione “Lavoro” di QdS.it.

