Asp Agrigento, concorso per dirigenti di neurologia: posti disponibili e scadenza

Come annunciato nei mesi scorsi, in arrivo un concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato all’Asp di Agrigento. Nello specifico, la figura ricercata dall’ente è quella di dirigente medico di neurologia e i posti disponibili sono otto. Di seguito, maggiori dettagli sul bando di concorso per l’assunzione all’Asp, nota visibile anche direttamente dal sito dell’azienda.

Concorso Asp di Agrigento: i posti disponibili

In esecuzione della delibera del commissario straordinario n. 69 dell’11 gennaio 2024 e indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di otto posti di dirigente medico di neurologia presso l’Asp.

Concorso Asp di Agrigento: come fare richiesta

Per poter richiedere l’idoneità al bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato all’Asp, è necessario inviare la domanda tramite la procedura telematica. Tutti i dettagli, si possono trovare al sito dedicato dell’azienda (clicca qui per maggiori informazioni).

La scadenza

Come spiegata dalla nota ufficiale, il termine per la presentazione della domanda per l’assunzione all’Asp di Agrigento è fissata al 5 maggio del 2024.