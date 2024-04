Concorso per polizia municipale, 8 posti disponibili a San Vito Lo Capo: il bando

Ecco i requisiti e le istruzioni per presentare domanda per il nuovo concorso indetto dal Comune.

Nuovo concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione di agenti di polizia municipale stagionali indetto dal Comune di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani.

Ecco tutte le informazioni utili sulla selezione pubblica attiva nel mese di aprile 2024.

Concorso per agenti di polizia municipale a San Vito Lo Capo

Il concorso del Comune prevede l’assunzione a tempo determinato (part-time, 30 ore settimanali) di 8 istruttori di vigilanza (ex cat. C/1, CCNL comparto funzioni locali) per un periodo non superiore ai 5 mesi, per esigenze temporanee e stagionali. L’Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e al trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomini e donne” e dell’art.57 del D.Lgs. n.165/2001.

Scadenza del concorso per polizia municipale

Per presentare le candidature c’è tempo dal 16 aprile al 2 maggio 2024 (ore 23.59).

I requisiti

Requisiti generali

Diploma di scuola secondaria di secondo grado che permetta l’accesso all’Università.

Cittadinanza italiana o UE.

Età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età prevista per il collocamento a riposo alla data di scadenza del bando.

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati destituiti o dispensati dal pubblico impiego per insufficiente rendimento o essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

Immunità da condanne penali;

Posizione in regola con l’obbligo di leva (solo per maschi nati entro il 1985);

Non essere in una delle cause di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Requisiti specifici per il concorso per agenti municipali del Comune di San Vito Lo Capo

Patente B o superiore in corso di validità;

Non essere stato riconosciuto come “obiettore di coscienza”;

Non aver subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura preventiva;

Non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militari organizzati nazionali;

Possedere i requisiti indicati dall’art.26 della l.53/89 come richiamati dall’art. 35, comma 6, del D.lgs 165/2001, nonché i requisiti per l’espletamento delle funzioni di Pubblica Sicurezza di cui all’art.5, comma 2, della legge 65/86.

Come fare domanda

Per partecipare al concorso per agenti stagionali di polizia locale del Comune di San Vito Lo Capo, bisogna inviare domanda entro la data di scadenza del bando. La domanda – redatta utilizzando lo schema di domanda sul sito web istituzionale del Comune – deve contenere tutti i documenti richiesti e i seguenti allegati:

la fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;

ricevuta di pagamento della tassa di concorso pari a 10 euro;

Curriculum Vitae debitamente firmato dal candidato.

Il testo integrale del bando è pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di San Vito Lo Capo www.comune.sanvitolocapo.tp.it e sulla Portale del Reclutamento “InPa” – disponibile all’indirizzo internet: https://www.inpa.gov.it. Il candidato deve inviare le domande di partecipazione al concorso – compilate – all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di San Vito Lo Capo: protocollocomunesanvitolocapo@postecert.it. Questo l’oggetto della PEC: “Selezione Per incarico a Tempo Determinato part. Time per Istruttori di Vigilanza ex Cat. “C”. I documenti allegati devono essere in PDF.

