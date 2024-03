Assunzioni all’Università di Palermo, scorrimenti e bandi per 49 nuovi posti: le novità

Il rettore Massimo Midiri annuncia nuove opportunità di lavoro con l'ateneo palermitano: ecco le sue parole.

In arrivo bandi per 49 posti di lavoro all’Università di Palermo: lo conferma, in una nota, il rettore Massimo Midiri, che annuncia prossimamente nuove assunzioni per l’ateneo.

Al momento è già attivo un bando per aspiranti bibliotecari, tecnici informatici e collaboratori Esperti Linguistici per la scuola d’italiano per stranieri con scadenza ad aprile 2024 (i dettagli nell’articolo in basso).

Assunzioni all’Università di Palermo, presto bandi per 49 posti

“Prosegue il grande impegno di UniPa per il rafforzamento del proprio sistema amministrativo – dichiara Massimo Midiri, rettore dell’Università di Palermo – Dopo avere, nell’ultimo biennio, programmato, e in gran parte concluso, il reclutamento di quasi 200 nuove unità di personale tecnico amministrativo e bibliotecario, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’avvio di bandi per 49 ulteriori posizioni. Si tratta di uno straordinario piano di azione con il quale viene invertita la tendenza dell’ultimo quindicennio che ha visto ridurre drammaticamente le risorse di personale dell’Ateneo”.

Obiettivo: modernizzazione ed efficienza

“Il nuovo personale contribuirà alla modernizzazione e all’aumento dell’efficienza delle procedure a supporto delle attività di didattica, ricerca, trasferimento tecnologico e public engagement dell’Ateneo, migliorando al contempo i servizi per gli studenti. Le nuove risorse – continua il rettore dell’Università di Palermo – potranno essere in larga parte impiegate con immediatezza, procedendo allo scorrimento delle graduatorie ancora aperte degli ultimi concorsi banditi nel 2022 e 2023″.

“Ciò permetterà di procedere a nuove immissioni in ruolo nel giro di poche settimane. Contestualmente UniPa sta destinando la massima percentuale consentita dalla legge per le progressioni economiche verticali del personale in servizio. Anche in questo ambito, sono previste circa 50 nuove progressioni, che si aggiungono alle 200 dell’ultimo biennio. In questo modo – conclude Midiri – l’Università di Palermo mostra una particolare attenzione sia al reclutamento di nuove figure sia alla valorizzazione del personale già in servizio”.