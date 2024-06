Carlentini, tentano furto con spaccata: distrutta vetrina di un supermercato

Tentato furto con spaccata all'Eurospin di via Madonna delle Grazie in quel di Carlentini nelle vicinanze del cimitero.

Tentato furto con spaccata all’Eurospin di via Madonna delle Grazie in quel di Carlentini nelle vicinanze del cimitero. I vigilantes dell’Istituto Securitas hanno sventato il colpo. L’attività ha subito danni ingenti che ancora devono essere quantificati. I criminali hanno utilizzato un bobcat rubato e smembrato la parete laterale dell’esercizio dirigendosi verso la cassaforte. A quel punto è scattato l’allarme ed è giunta in loco la vigilanza privata. I malviventi sono scappati abbandonando il mezzo usato per compiere il reato. I Carabinieri si stanno occupando di ricostruire quanto avvenuto. Sono in atto investigazioni per determinare l’identità dei ladri.