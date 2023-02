“Biancavilla si è ripresa il Carnevale”, dai carri a Shade – FOTO

Le immagini della festa e il commento del sindaco Antonio Bonanno sull'evento di successo.

Nel 2023 la città di Biancavilla si è ripresa il Carnevale: lo dimostra il successo decretato dalla presenza di spettatori all’edizione appena archiviata.

Ieri, grazie anche alla presenza del rapper Shade, è stato un gran finale con il botto.

Carnevale 2023, un successo a Biancavilla

Giocando con il titolo della celebre hit del cantante, potremmo dire che a Biancavilla il Carnevale è andato bene, anzi benissimo.

“Quando, 5 anni fa, mi sono insediato da sindaco – commenta il sindaco della città, Antonio Bonanno – ho preso l’impegno a far tornare i carri allegorici e a ridare vitalità a una rassegna passata in secondo piano. È avvenuto già nei primi anni e, dopo la pausa per la pandemia, il successo dell’edizione 2023 dimostra che l’obiettivo è stato raggiunto e questo è un grande risultato anche sul piano economico. Biancavilla dimostra ampiamente di saper promuovere eventi di grande portata coinvolgendo migliaia di partecipanti”.