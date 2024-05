Caro bollette, Bonelli bacchetta il governo: “Colpiscono italiani, ma non toccano extraprofitti”

"Meloni sta penalizzando gli italiani, comportandosi come una Robin Hood al contrario, mentre blocca con il suo ministro lo sviluppo del fotovoltaico".

“La politica energetica di Meloni ha gravemente colpito le famiglie italiane. La premier non ha voluto prorogare il mercato tutelato per 4,5 milioni di famiglie, che ora pagano bollette più alte. Meloni aveva promesso che il passaggio al mercato libero avrebbe comportato una riduzione dei costi delle bollette, ma è accaduto l’esatto contrario. Inoltre, Meloni si rifiuta di tassare gli extraprofitti energetici, che negli ultimi due anni hanno raggiunto la cifra di oltre 50 miliardi di euro. Meloni sta penalizzando gli italiani, comportandosi come una Robin Hood al contrario, mentre blocca con il suo ministro lo sviluppo del fotovoltaico, che avrebbe potuto ridurre i costi delle bollette. Le bollette devono rimanere elevate perché, altrimenti, non ci sarebbero extraprofitti miliardari per le società e le lobby del petrolio”. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di Verdi e Sinistra.