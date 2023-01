Caro carburante, l’Agcom contro l’esposizione del prezzo medio: “Danneggia concorrenza”

L'Agcom interviene sulla polemica relativa all'esposizione del prezzo medio giornaliero del carburante da parte dei benzinai.

Non si placano le polemiche sul decreto Trasparenza approvato recentemente in Parlamento che pone nuove misure per fronteggiare il caro carburanti.

Particolarmente contestata è stata la norma, contenuta nel decreto, che obbliga i distributori a esporre un cartello con la variazione giornaliera del prezzo medio della benzina.

Proprio per questa e altre ragioni nei giorni scorsi era montata la protesta dei benzinai e delle associazioni di categoria, annunciando uno sciopero per le giornate del 25 e del 26 gennaio, successivamente interrotto nella seconda data.

Caro carburanti, Rustichelli (Agcom): “Cartello non porta benefici”

Oggi l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcom), attraverso il presidente Roberto Rustichelli, ha sottolineato che non vi è “necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi”.

Rustichelli, presente in audizione alla Commissione Attività produttive della Camera, ha sottolineato che “appaiono incerti i benefici per i consumatori, a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi“.