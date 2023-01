Caro carburanti, a gennaio 2.518 controlli della Guardia di finanza: 989 violazioni

E' stata disposta un’ulteriore intensificazione dell’azione di controllo sui prezzi del carburante mediante un piano d’interventi

A gennaio 2023 sono stati effettuati dalla Guardia di Finanza 2.518 interventi, contestando 989 violazioni alla disciplina prezzi, di cui 341 per mancata esposizione e/o difformità dei prezzi praticati rispetto a quelli indicati e 648 per omessa comunicazione al ministero. Ad affermarlo è il colonnello Alberto Nastasia, capo ufficio tutela uscite e mercati del Comando generale della Guardia di Finanza, nel corso della sua audizione in Commissione Attività Produttive della Camera. I controlli eseguiti dai reparti del corpo, spiega, “hanno interessato l’intera filiera di approvvigionamento e sono stati anche indirizzati a contrastare gli illeciti e le frodi connessi all’evasione di accise e iva sui carburanti”.

Ulteriore intensificazione dell’azione di controllo

Alla luce delle direttive impartite dall’autorità di governo, in data 10 gennaio 2023, infatti, ricorda Nastasia, “è stata disposta un’ulteriore intensificazione dell’azione di controllo sui prezzi del carburante mediante un piano d’interventi, ancora in corso, mirato nei confronti di soggetti: inottemperanti all’obbligo di comunicazione al Mimit della variazione dei prezzi praticati a partire dal 1° gennaio 2023; inadempienti ‘cronici’, ossia che non provvedono sistematicamente agli obblighi in rassegna; che hanno comunicato prezzi significativamente superiori rispetto al valore medio di riferimento”.