Caro-Natale, dall’albero ai panettoni: prezzi alle stelle

Il Codacons ha effettuato un raffronto tra i prezzi del 2021 e quelli del 2022: sarà un Natale caratterizzato dai rincari

Il Natale si avvicina sempre più.

Gli italiani, però, dovranno fare i conti con i rincari anche durante il periodo natalizio, soprattutto in riferimento a tutti i prodotti legati alle festività di fine anno.

Il Codacons ha messo a confronto i listini delle principali catene commerciali a dicembre 2021 con quelli attuali: i dati emersi non sono confortanti.

“La prima brutta sorpresa arriva sul fronte di pandori e panettoni. Per quelli industriali – spiega il Codacons – si registrano aumenti in media del +37%, con punte per alcune marche del +59%. Il caro però riguarda anche gli alberi: i prezzi sono aumentati di circa il 40%”.

Tutti i numeri del Caro-Natale

“Considerando che in base agli ultimi dati disponibili – continua il Codacons – il mercato italiano di panettoni e pandori vale circa 700 milioni di euro annui per quasi 100.000 tonnellate di dolci natalizi prodotti dai grandi soggetti industriali, a parità di consumi i rincari di questi due prodotti potrebbero costare complessivamente 260 milioni di euro”.

“Per quanto concerne, invece, gli alberi di Natale, mettendo a confronto i prezzi del 2021 di alcuni alberi sintetici venduti dalle principali catene commerciali, si scopre che quegli stessi prodotti sono oggi in commercio presso i medesimi punti vendita con aumenti attorno al +40%. Stesso discorso per luci e catene luminose, con incrementi medi del 25%, e per le classiche palline e decorazioni per l’albero di Natale, i cui prezzi salgono mediamente del 20%”, afferma l’associazione.