Caro prezzi: a Siracusa olio pregiato, a Palermo pasta economica

Assoutenti ha effettuato uno studio sui prezzi di pane, olio e pasta in Italia pre e post inizio della guerra in Ucraina: svetta la Sicilia in positivo e in negativo

E’ trascorso più di un anno ormai dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina. Una guerra atroce, capace di seminare sangue e distruzione, nonchè ancora ben lungi dal poter essere cessata. Uno scontro che, in modo indiretto, è andato ad impattare sull’economia globale del pianeta, Italia compresa. Ciò è stato dimostrato dallo studio effettuato da Assoutenti, che ha preso in esame i prezzi di tre beni le cui materie prime sono state influenzate dal conflitto, attraverso una riduzione delle forniture da Russia e Ucraina ma anche da un rialzo generalizzato delle quotazioni internazionali.

A Siracusa l’olio più costoso d’Italia, a Palermo la pasta di grano duro più economica

Pane fresco, pasta di semola di grano duro e olio di semi di girasole: sono questi i beni posti sotto la lente d’ingrandimento da parte di Assoutenti.

A spiccare, nell’analisi dei prezzi pre e post inizio della guerra, è proprio la Sicilia, sia in positivo che in negativo.

Siracusa è infatti la città italiana dove oggi l‘olio di semi di girasole costa di più, con un prezzo pari a 3,80 euro al litro, seguita da Genova (3,54 euro), e Sassari (3,44 euro). A Livorno i prezzi più bassi d’Italia per quanto riguarda l’ olio, con una media di 2,54 euro al litro, seguita da Bari (2,55 euro), Palermo e Grosseto (2,59 euro).

Come dicevamo prima, però, dall’altra faccia della medaglia spunta Palermo.

Proprio nel capoluogo di Sicilia, infatti, si trova la pasta di semola di grano duro più conveniente d’Italia con il prezzo di 1,46 euro al kg, seguita dalla stessa Siracusa e Cosenza (1,49 euro al kg).

Il pane fresco più costoso, invece, è venduto oggi a Bolzano, con una media di 6,21 euro al kg. Al secondo posto Venezia (5,91 euro) e al terzo Ferrara (5,89 euro). La città col prezzo del pane più basso è invece Napoli (2,18 euro/kg) seguita da Benevento (2,45 euro) e Perugia (2,51 euro).

I prezzi al litro dell’olio di semi di girasole in Italia

Ecco la classifica delle province più care e meno care riguardo i prezzi dell’olio di semi di girasole

Province più care: 1) Siracusa 3,80 euro 2) Genova 3,54 euro 3) Sassari 3,44 euro 4) Firenze 3,43 euro 5) Cagliari 3,33 euro Siena 3,33 euro

Province meno care: 1) Livorno 2,54 euro 2) Bari 2,55 euro 3) Palermo 2,59 euro Grosseto 2,59 euro 4) Napoli 2,64 euro 5) Terni 2,67 euro

I prezzi al kg per la pasta di grano duro

Questa, invece, la graduatoria per quanto riguarda la pasta di grano duro, con i prezzi classificati al kg.

Province più care: 1) Cagliari 2,32 euro 2) Ancona 2,23 euro Udine 2,23 euro 3) Ravenna 2,20 euro 4) Bologna 2,18 euro 5) Genova 2,16 euro

Province meno care: 1) Palermo 1,46 euro 2) Siracusa 1,49 euro Cosenza 1,49 euro 3) Messina 1,56 euro 4) Catanzaro 1,58 euro 5) R.Calabria 1,63 euro

Ecco quanto costa il pane fresco in Italia

Concludiamo, infine, con la classifica dei prezzi (sempre al chilogrammo) del pane fresco in Italia.

Province più care: 1) Bolzano 6,21 euro 2) Venezia 5,91 euro 3) Ferrara 5,89 euro 4) Treviso 5,08 euro 5) Bologna 4,96 euro

Province meno care: 1) Napoli 2,18 euro 2) Benevento 2,45 euro 3) Perugia 2,51 euro 4) Terni 2,73 euro 5) Siena 2,82 euro.