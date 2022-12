Caro voli, prezzi folli per la Sicilia: le alternative all’aereo

Prezzi sconvolgenti quelli dei voli per e dalla Sicilia in occasione delle Feste: si arriva addirittura a 750 euro.

E’ tempo di pianificare le vacanze di Natale per i siciliani.

In molti, infatti, stanno già setacciando online le varie compagnie aeree per acquistare i biglietti e assicurarsi la meta dei propri desideri o, semplicemente, tornare a casa.

Mai come quest’anno, però, complice soprattutto la mastodontica impennata dei prezzi delle materie prime come il carburante, potersi permettere un viaggio da e per la Sicilia risulta impresa ardua.

Confrontando i costi dei voli andata-ritorno in aereo proposti da Ryanair, Ita Airways e compagnia cantante, c’è soltanto da mettersi le mani nei capelli.

Si arriva anche a 750 euro per e da Palermo

Ebbene sì, prezzi ai confini della realtà.

Anzi, forse anche oltre.

Per averne contezza, basta fare un giro sui siti web delle più note compagnie aeree.

Con Ryanair, ad esempio, un Bologna-Palermo in pieno periodo natalizio arriva a costare ben 750 euro.

In business class, penserete: no, in “economy”.

E un Milano-Palermo? Anche questo, decisamente poco fattibile se non per una ristretta cerchia: 400 euro, sempre con Ryanair, che propone allo stesso tempo dei “comodissimi” Torino-Palermo da 420 e un Bologna-Palermo da 300.

Anche Ita Airways, erede della scomparsa Alitalia, non scherza affatto:

Roma-Palermo 522 euro

Torino-Palermo 613 euro

Milano-Palermo 633 euro

Quest’ultimi tre esempi riportati costituiscono soltanto l’opzione più vantaggiosa in classe “economy”.

No chances, non esistono alternative: sembra un incubo, tutto vero.

E questo discorso, purtroppo, vale anche per i voli verso Catania: si passa dai 236 euro proposti da Ryanair dal 23 dicembre al 7 gennaio per il Roma-Catania, ai 230 euro del Milano-Catania per il periodo 21 dicembre-5 gennaio prospettati da Wizz Air.

La beffa dei voli verso l’estero

Paradossalmente, le stesse compagnie sembrano “incentivare” i voli verso le mete più ambite all’estero, non si sa se consapevolmente o meno.

Un Roma-Parigi a bordo di Ryanair costa soltanto 153 euro, mentre con 375 a gennaio si può arrivare con addirittura in America con l’andata Roma-New York proposta da Ita Airways.

Le alternative all’aereo

Per tanti siciliani, soprattutto studenti e lavoratori fuori sede vogliosi di rientrare sull’isola per trascorrere in famiglia le festività, c’è così da valutare le diverse alternative ai voli in aereo.

Il treno è uno di queste, nonostante le durate monstre delle tratte: un Roma-Palermo da dodici ore, ad esempio, non supera i 100 euro di costo.

Attenzione anche ai pullman, mezzo meno comodo ma certamente più economico: FlixBus, ad esempio, propone un Roma Tiburtina-Catania da 13 ore e 25 minuti a 124 euro.