Carolina Benvenga, compleanno con annuncio: la star dei bambini è incinta

La conduttrice televisiva e cantante ha postato una foto su Instagram rivelando di essere in dolce attesa. Ha appena concluso il suo tour nei teatri con due tappe in Sicilia

Nel pieno del tour e della tappa siciliana con gli spettacoli di Palermo e Catania, Carolina Benvenga, popolare volto di Rai Yoyo, amatissima dai bambini, oggi festeggia il compleanno in modo speciale: su Instagram ha annunciato di essere in dolce attesa.

“Oggi il mio compleanno lo festeggeremo con te”, ha scritto mostrando nella foto una pancetta appena pronunciata. E arrivano i primi messaggi di auguri da parte di amici e di fan a lei e al suo compagno, il produttore musicale Riccardo Scirè.

Chi è Carolina Benvenga

Carolina Benvenga è nata a Roma il 10 gennaio del 1990. Attrice, conduttrice televisiva e cantante, è nota soprattutto per i suoi programmi di intrattenimento per bambini. Il suo debutto risale al 2005 con un episodio del film Tickets, poi ha interpretato il ruolo di Rossana nel film tv La luna e il lago, trasmesso nel 2006 su Rai 1. Risale al 2007 il suo ritorno in tv con la miniserie di Canale 5 Io e mamma, nel ruolo di Betta, successivamente ha partecipato anche alla miniserie di Rai 2 Nebbie e delitti 2 e quella di Canale 5 I Liceali. Nel 2009 ha condotto insieme ad Andrea Dianetti il programma Strakaroke mentre nel 2010 il suo nome fa parte del cast del film Una canzone per te, al cinema.

Ma è a Rai Yoyo che deve il suo successo. Dal 2018, infatti, Carolina Benvenga conduce il programma La posta di Yoyo, molto noto tra i più piccioli e in onda tutti i giorni. Su Rai Gulp, invece, conduce i programmi Tiggì Gulp, la Tv Ribelle e Gulp Gir. Le sua canzoni hanno sempre avuto un grande seguito tra i bambini, tanto che nel 2019, grazie a una collaborazione con Sony Music e Studio Bozzetto & Co, è uscito il suo primo album, un progetto musicale di baby dance.

Chi è il compagno di Carolina Benvenga

Finito recentemente il matrimonio con Valerio Aniballi con cui si era sposato nel 2016, Carolina Benvenga è adesso legata al produttore musicale Riccardo Scirè. Insieme l’estate scorsa hanno realizzato la hit “La danza della spiaggia”. La coppia è molto riservata anche se Carolina, recentemente ospite di Serena Bortone nella trasmissione di Raiuno Oggi è un altro giorno si era lasciata sfuggire il suo desiderio di avere figli. “Dopo aver avuto tanto a che fare con i bambini forse è il momento di averne di miei”, aveva detto. E adesso è arrivato l’annuncio.