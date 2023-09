Carrello elettrico precipita all’improvviso in fabbrica: operaio muore schiacciato

Un operaio, Giuseppe Borrelli, di 51 anni, è rimasto schiacciato da un carrello elettrico martedì sera in una fabbrica

Tragedia in una fabbrica a Marcianise, in provincia di Caserta.

Un operaio, Giuseppe Borrelli, di 51 anni, è rimasto schiacciato da un carrello elettrico martedì sera in una fabbrica. La vittima ha riportato una frattura al collo rivelatasi fatale. Inutile l’intervento dei medici del 118. Le forze dell’ordine, dopo aver effettuato i rilievi, dovranno stabilire con precisione la dinamica dei fatti.

La vittima colpita fatalmente alla schiena

L’uomo, originario di Pignataro Maggiore (Caserta), lavorava in un’azienda che produce componenti in metallo per le auto. Dai primi accertamenti realizzati è emerso che il 51enne era nel locale verniciatura dell’azienda quando è stato colpito alla schiena da un carrello elettrico finendo schiacciato contro la parete di una vasca. La salma è stata sequestrata dai carabinieri su ordine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per l’esame autoptico.