Carta Acquisti, 80 euro per spese alimentari, sanitari e bollette: come fare richiesta

Disponibili i moduli per richiedere la Carta Acquisti. Ecco come funziona e cosa bisogna fare per accedere al contributo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che a partire dal 1° gennaio 2023 sono disponibili, nella sezione dedicata nel proprio sito, i moduli per richiedere la Carta Acquisti che permette ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni, di ottenere un contributo per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas. Il sostegno economico è pari a 80 euro ogni due mesi.

Carta Acquisti, dove può essere usata

“I destinatari del contributo – si legge sul sito del Ministero – possono effettuare acquisti attraverso una carta elettronica di pagamento presso negozi alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, nonché pagare le bollette di luce e gas negli uffici postali e usufruire della tariffa elettrica agevolata”.

“La domanda per la Carta Acquisti (completamente gratuita per gli aventi diritto) può essere presentata negli Uffici Postali compilando il modulo sulla base dei requisiti richiesti”, specifica il MEF.

Il Ministero sottolinea che coloro che hanno ottenuto la Carta Acquisti negli anni precedenti e continuano a rientrare nei requisiti previsti, potranno usufruire del beneficio senza bisogno di una nuova richiesta.

Carta Acquisti, come accedervi

Sempre il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato l’aggiornamento relativo agli importi di reddito e l’indicatore ISEE che regolano l’accesso alla Carta Acquisti. Per l’anno 2023, i valori sono perequati al tasso di inflazione ISTAT. Ecco come è calcolato ogni valore massimo:

per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 7.640,18;

per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 7.640,18 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 7.640,18;

per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 7.640,18 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 10.186,91.

I moduli sono disponibili negli Uffici postali e nei siti internet di Inps, Poste Italiane, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

